Vettel: A Forma-1 akár meg is szűnhet a következő 10 évben!

A Forma-1 népszerűsége az utóbbi időben felfelé ível, azonban a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel szerint lépnie kell a száguldó cirkusznak, ha nem akar megszűnni a következő 10 évben.

A német versenyző szerint nagyobb figyelmet kellene fordítania az F1-nek a környezetvédelemre – erről az új versenynaptár kapcsán beszélt, amelyet rajta kívül is sokan kritizáltak:

„Nem a pénzügyi érdekeknek kellene dominálniuk, amikor megalkotod a versenynaptárat. Nem kellene keletről nyugatra vagy északról délre repülnünk – ott kellene folytatódnia a naptárnak, ami az adott hétvégéhez legközelebb eső helyszín.”

„De már az is nagy különbséget jelenthetne, ha a lelátókon és a paddockban betiltanánk a műanyagot. Természetesen ez nem menti meg a világot, de ha a Forma-1 nem alkalmazkodik a környezeti problémákhoz, akkor lemaradhat vagy akár meg is szűnhet a következő 10 évben – még akkor is, ha a nézőszám nő.”

„Az idő telik, de a Forma-1-ben mégis az az érzésem, mintha megállt volna az idő. Ez a sport gyors és progresszív számos tekintetben, például a technológia és innováció terén. Mégis amikor ötletekről van szó, nem mi mutatjuk az utat a többieknek” – mondta a Tages Anzeigernek.

