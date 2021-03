Vettel: „A fiatalabb énem most pánikba esne…”

Sebastian Vettel 56 megtett körrel és egy 17. hellyel zárta a bahreini felkészülést. A 33 esztendős német úgy gondolja, továbbra is hosszú út áll előtte addig, mire új autójából képes lesz kihozni a maximumot.

„Természetesen több kört szerettünk volna megtenni a három nap során. Nehéz megmondani hol állunk, talán a többiek hasonló hosszúságú etapjaiból vonhatunk le következtetéseket” – kezdte a szezon előtti teszt értékelését Vettel.

Még több F1 hír: Perez szerint öt futam kell majd neki, mire rendesen belerázódik

„Nekem és a csapatnak is nagyon jól jött, hogy ma több kört tudtunk teljesíteni, ráadásul a pálya állapota is jobb volt. Sok területet látok, ahol lehet és kell is még fejlődnöm. Lehetetlen lenne három nap alatt mindent megtanulni, ezért az első pár verseny nekem elsősorban a tanulásról fog szólni.”

Vettel elmondta, a határok feszegetése helyett a tesztek során fontosabb, hogy minél több kört teljesítsenek. Azt is elmondta, hány kör hiányzott neki ahhoz, hogy megfelelően felkészültnek érezze magát.

„Jó lett volna még 100 kör! Sok gumink volt, amit fel sem tudtunk használni. Ahogy mondtam, további 100 körre lett volna szükségem, ahogy szerintem Lance-nak is. Ugyanakkor nincs értelme ezen bosszankodni.”

Sergio Perez korábban úgy fogalmazott, nagyjából öt versenyre lesz szüksége ahhoz, hogy felvegye a ritmust a Red Bullnál.

„Szerintem hasonló helyzetben vagyok, mint ő – a különböző környezet és emberek ellenére. Jól érzem magam az új környezetben, ami segíti a fejlődésemet. Szerintem kívülről érkezve én is segíteni tudom a csapatot.”

A 33 esztendős Vettel immár 14 éve mutatkozott be az F1-ben. A négyszeres világbajnok elmondta, 10 évvel fiatalabban valószínűleg nem kezelné ilyen higgadtan a mostani helyzetet.

„Talán az évek, talán a rutin teszi. 10 évvel ezelőtt lehet pánikoltam volna egy ilyen helyzetben. De mivel vinne az előrébb? Így is meg tudtunk tenni annyi kört, amennyi segített. Lehetett volna jobb, de rosszabb is.”

Vettel azt is kifejtette, miért van szükség némi időre egy csapatváltás után.

„Nem csak az autón kívül, hanem azon belül is új környezetbe kerültem. Más a kormány, máshogy kell vezetni az autót, más a motor. Bár kis különbség, de még az ülés is más. A sok tényező együttesen nagy változást eredményez” – mondta a négyszeres világbajnok.

Összefoglaló a harmadik bahreini tesztnapról

megosztás