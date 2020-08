Vettel: A csomagunk olyan, amilyen, de optimistának kell lennünk…

Sebastian Vettel és a Ferrari szempontjából szenvedéssel teli volt a Belga Nagydíj: Sainz motorhibája miatt a német végül a 13. helyről rajtolt el, és a versenyen is a 13. pozícióban ért célba a négyszeres világbajnok.

Vetteltől először azt kérdezte meg a verseny után Sky Sports, hogy pálya-specifikus-e az a szenvedés, amit a Ferrari Spában mutatott.

„Az is és nem is. Egyrészt Spa az egyik leginkább erőforrás-igényes pálya, így természetesen számítottunk arra, hogy kicsit vissza fogunk esni, de végül olyan autók is kicsit gyorsabbak voltunk nálunk, akik az utóbbi versenyeken nem voltak előrébb – például az Alfa Romeo és a Haas.”

„Tehát van valamilyen tényező, amit még nem teljesen értünk, de reméljük, hogy egy Spa-specifikus a dolog. Keményen kell dolgoznunk, hiszen sok leckét adott nekünk ez a hétvége, emiatt erősnek kell lennünk, együtt kell maradnunk és a lehető legjobb munkát kell végeznünk.”

Még több F1 hír: Valtteri Bottas most sem találta Hamilton ellenszerét és 2. lett

„Két fontos verseny jön a csapat szempontjából a következő két hétben, erre kell fókuszálnunk, de reálisnak kell lennünk, nem számíthatunk csodákra. A csomagunk olyan, amilyen, nem vagyunk annyira erősek, mint szeretnénk, de optimistának kell maradnunk és még akkor is a jó dolgokat kell néznünk, ha nincs sok belőlük.”

Versenyzői szempontból frusztráló volt ez a hétvége?

„Igen, sok dolgot próbáltam meg vezetési szempontból, de az a probléma, hogy nem vagyunk elég gyorsak. Ebben a szakaszban annyira nehéz a helyzetünk, hogy nem számíthatunk csodákra.”

„Pár tizedmásodpercen lehet dolgozni, de nehéz volt megfelelő tempót autózni ezen a versenyen és ezen a hétvégén. Ahogy korábban is mondtam, sok dolgot tanultunk és nyugodtnak kell lennünk, de nem szabad frusztráltnak lennünk, mert az sehova sem vezet.”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Monzával kapcsolatban mit tudsz mondani?

„Jó emlékeim vannak Monzából, hiszen ott szereztem meg az első győzelmemet 12 évvel ezelőtt. Kiváló emlékeim vannak az utóbbi évekből is a rengeteg szurkoló miatt.”

„Az idei év nagyon más lesz, ezért szerintem szükségünk lenne a szurkolók támogatására, de most más helyzetben vagyunk. Monza sokat jelent a csapatnak és nekünk, szóval továbbra is harcolnunk kell.” – mondta Vettel.

Videón Giovinazzi és Russell nagy balesete…

A 2020-as Indy 500-on meglepő módon Takuma Sato lett a végső győztes. A körülmények a kezére játszottak, hiszen többek között Spencer Pigot óriási balesetet szenvedett a futam késői szakaszában, a fallal való érintést követően nagy erővel a bokszutca bejáratának csapódott.