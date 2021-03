Vettel: a büszkeségem nem állt a rózsaszín sisakra váltás útjába

A négyszeres világbajnok nemrég írt alá egy új megállapodást, mely révén az osztrák víztechnológiai cég, a BWT nagykövetévé vált. A rózsaszínről elhíresült vállalat számos fenntarthatósági projektet szeretne megvalósítani.

Vissza szeretnék szorítani az egyszer használatos műanyag palackokat világszerte, mindezt pedig víztisztító létesítmények használatán keresztül, hogy a csapokból is megfelelő minőségű víz folyhasson.

Vettel BWT-vel kötött partnerségének részeként a német egy ikonikus rózsaszín sisakdizájnra váltott, melynek hátulján a következő üzenet olvasható: „Változtassuk meg a világot, kortyról kortyra.”

Ugyan ez a fajta változtatás igen nagynak számít Vettel szempontjából, hiszen a korábbi években rendszeresen a német zászló színei kaptak hangsúlyos szerepet a sisakján, ő mégis amondó, hogy ez egy jó dolog, mivel így fel tudja hívni a figyelmet a kampányra.

„A büszkeségem nem áll a váltás útjába. Nem kell ragaszkodnom a német zászlóhoz. A kinézet így is hasonló, az alapok így is megegyeznek, de persze az üzenet egyértelmű.”

„A csapatnak is van már történelme a BWT-vel. Ez nemcsak egy erős partnerség az alakulat számára, de a mögötte lévő technológia is igazán nagyszerű, olyan helyeken is hozzáférhetővé tenni az ívóvizet, ahol ez általában nehézséget jelent, de nem kizárólag ezekről a helyekről van szó, hanem bármilyen másik helyről.”

„Nekem is megvan a technológiám otthon. Én már nem használok műanyag palackokat, így pedig el lehet kerülni a sok műanyag szemetet. A Forma–1 is nagyon keményen dolgozik azon, hogy megszabaduljon a műanyagoktól a paddockban.”

„Én is igyekszem a legjobbamat nyújtani az utóbbi években, szóval szerintem vannak megoldások, és az olyan cégek, mint a BWT, ezeket a megoldásokat hozzák el nekünk. Mindannyiunknak arra kéne törekedni, hogy egy jobb világot és egy szebb jövőt hozzunk létre” – hangsúlyozta Vettel.

„A lényeg az, hogy felhívjuk az emberek figyelmét. Kis dologról van szó, hogy más színűre fested a sisakod, de elég sok embert lehet vele elérni, szóval boldog vagyok, hogy észrevették.”

A négyszeres bajnok talán fog majd alakítgatni a dizájnon a szezon során, ennek egyik jele lehet, hogy a teszten egy olyan rózsaszín sisakja is volt, amelyen a német zászló színei is helyet kaptak.

