Vettel a 2026-os motorszabályokról: túl sokan próbálnak kompromisszumot kötni

Ahogy arról már többször írtunk a Motorsport hasábjain, a száguldó cirkusz 2026-tól megújult motorformulát szeretne bevezetni.

A tervek szerint az 1,6 literes, V6-os turbómotor marad, viszont az elektromos oldal teljesítményét megnövelik, miközben megszabadulnak a költséges MGU-H-tól és nagyobb hangsúlyt fektetnek a fenntartható üzemanyag használatára.

Miközben a Volkswagen-csoport márkái, a Porsche és az Audi is szeretnének csatlakozni a száguldó cirkuszhoz, ezt addig nem hajlandók bejelenteni hivatalosan, amíg nem születik végleges megállapodás a 2026-os motorformula részleteiről.

Sebastian Vettel éppen a születésnapján vezethette Nigel Mansell FW14B Williamsét Silverstone-ban, amelynek különlegessége az volt, hogy fenntartható üzemanyaggal tankolták meg, a német pedig nagyon élvezte a körözést a különleges autóval.

Ennek kapcsán most arról beszélt, a Forma-1 számára az is egy reális lehetőség, hogy visszatérjen a normál szívómotorokhoz, hiszen a példa is mutatja, ezeknél is meg lehet oldani a fenntartható üzemanyag használatát.

„Élek-halok a motorsportért, imádom a versenyzést, szeretem az autókat, a V10-es motorral megízleled az egész történelmet. Ugyanakkor, a jövőre nézve nem tudom, hogy ez lenne-e a jobb út, hiszen ezek a motorok egy vagyonba kerülnek és a fejlesztésük sem olcsó" - idézte Vettelt a GPFans.

„Egyelőre nem igazán született konszenzus, milyen irányba szeretnénk menni 2026-tól. A legnagyobb nehézség az, hogy túl sokan próbálnak kompromisszumot kötni és megegyezni" - vélekedett az Aston Martin versenyzője.

A négyszeres világbajnok közismerten az egyik legnagyobb szószólója a környezetvédelemnek, ezért nagyon szeretné, ha olyan erőforrás technológiát találnának ki, amelyet később az utcai autóknál is alkalmazhatnak.

„A motorjaink hihetetlenül erősek és hatékonyak, talán a leghatékonyabbak a világon. De vajon vezethetünk-e valaha ilyen erőforrással utcai autót? Nem hiszem. Az üzemanyagnak, amit a Williamsben használtam, a literenkénti ára majdnem hat euró, ami jelentősen drágább a normál üzemanyag áránál" - fejtette ki Vettel.

„Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy a normál üzemanyagoknak teljesen más motort kell kiszolgálniuk, mint ennek. Rengeteg lehetőség van arra, hogy csökkentsük a költségeit. Azért ilyen drága a benzin mert a motorral együtt fejlesztjük, hogy a lehető legnagyobb teljesítményt préseljük ki az autókból" - tette hozzá a német.

Ezért kullog a fejlesztései után is a középmezőny végén az Aston Martin

Henrique Chaves hatalmasat bukott az endurance világbajnokság legutóbbi, monzai versenyén.