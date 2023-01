Vettel a 2017-es ütközéséről Hamiltonnal: Ez összehozott minket

A Ferrari a 2017-es világbajnoki szezonban joggal reménykedhetett abban, hogy a világbajnoki címért küzdhetnek, hiszen Sebastian Vettel értékes győzelmeket szerzett a csapatnak a szezon első felében.

A német legnagyobb kihívója természetesen Lewis Hamilton volt, aki a 2016-os világbajnoki vereség után minden erejével azon volt, hogy újra felérjen a csúcsra. Kettejük rivalizálása aztán az idény nyolcadik futamán, az Azeri Nagydíjon teljesedett ki.

Hamilton haladt elől, Vettel pedig mögötte, és a német nemes egyszerűséggel hátulról belerohant a hétszeres bajnok autójába. Vettel feldúltan kiabálta a rádióban, hogy a brit féktesztelte, ami komoly vád a Forma-1-ben, ám végül a feleknek sikerül elsimítaniuk a történteket.

Még több F1 hír: Norris „utálja” vezetni a mostani autókat a 2021-es masinákhoz képest

„Nagyon ideges voltam” – emlékezett vissza Vettel a Beyond the Grid podcastban az ominózus esetre. „Ez egyike volt azoknak a pillanatoknak, amikor a dolgok nem úgy alakultak, ahogy én akartam, és feldúlt voltam. Talán az érzelmek túlságosan is eluralkodtak rajtam.”

„De ez a pillanat valójában kulcsfontosságú volt. Ez vagy arra késztethetett volna minket, hogy jobban eltávolodjunk egymástól, vagy arra, hogy összehozzon minket, és az utóbbi érvényesült.”

"Felidéztem magamban a történteket és elgondolkodtam rajtuk. Bármennyire is úgy éreztem abban a pillanatban, hogy ez nem volt tisztességes, nem volt helyes, és el akartam mondani neki, ez a kommunikáció rossz formájának bizonyult.”

„Nem volt helyes és nem volt sportszerű. Utána bevallottam [ezt], és beszélgettünk egymással, és azóta a pillanat óta közelebb kerültünk egymáshoz” – tette hozzá a négyszeres bajnok.

Albers: érthetetlen, miért hagyta elmenni Binottót a Ferrari