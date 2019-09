Vettel 96 ferraris verseny után eredményesebb, mint Alonso volt

Fernando Alonsót egyfajta megváltóként várta a Ferrari, aki idő előtt csatlakozott az olaszokhoz, ami miatt Kimi Räikkönennek távoznia kellett. A finn szerződését felbontották a 2009-es idény során, ami egyúttal az F1-es távozását is jelentette, bár a kiszállás előtt állt Toyota és a volt csapata, a McLaren is érdeklődött iránta. Az akkori pletykák arról szóltak, hogy ha Räikkönen nem szerződik egy másik csapathoz, akkor sokkal több pénzt kap a kontraktusa felbontásáért cserébe.

Alonso 2010 és 2014 között szolgálta hűen a legendás csapatot, mellyel 2010-ben és 2012-ben majdnem világbajnok lett. A spanyol világbajnok, aki a Renault-val ért fel a csúcsra 2005-ben és 2006-ban, végig egy gyengébb autóval küzdött a Red Bull ellen, és kétszer igen közel volt ahhoz, hogy újra nyerjen. Más esetben talán még mindig a Ferrari versenyzője lenne, mert a 2014-es szezonban betelt nála a pohár a három világbajnoki második helye után.

A helyét a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel vette át, aki a Red Bullal 2010 és 2013 között mindent megnyert. A németet szintén nagyon várták már, aki mindig is a Ferrarinál képzelte el a karrierjét. A címet azonban továbbra sem tudta megszerezni, amire 2017-ben és 2018-ban is volt esélye. A hibái miatt rengeteg kritikát kapott, és legutóbb ő is úgy fogalmazott, tudja, hogy mivel fordíthatná a maga javára a dolgokat: világbajnoki címet szerez a Ferrarival.

A vita állandó arról, hogy ki az ideálisabb és jobb versenyző a Ferrarinál a két világbajnok közül. Nos, a számok Vettelt igazolják, bár összességében egy versenyképesebb autóval küzdhetett, mint Alonso, ami némileg árnyalja a dolgokat. A spanyol AS összeállításában jól látható az, hogy 96 nagydíj után ki áll jobban.

A nyers számokat tekintve Vettel az, aki eredményesebb és csak egyvalamiben marad el a spanyolhoz képest, méghozzá az „ezüst érmekben” amiből Alonsónak három is volt a Ferrarinál. A másik ilyen statisztika, ami kiegyenlítheti a mérleget, az az, hogy Fernando soha nem kapott ki egy ferraris csapattársától sem, míg Sebastiannál ez most benne van a pakliban Charles Leclerc miatt.

Eredmények Fernando Alonso Sebastian Vettel Nagydíj 96 96 Győzelmek 11 14 Dobogók 44 52 Rajtelsőségek 4 11 Pontok 1190 1321 Második helyek 3 2

