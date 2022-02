Vettel: 2022 lesz az Aston Martin „igazi tesztje”

Sebastian Vettel szerint most jön el az „igazi teszt” ideje, mivel azok a tényezők, amelyek tavaly visszatartották őket, idén már nem fognak számítani. Itt elsősorban arra gondolt, hogy tavaly úgy döntöttek, nem igazán fejlesztenek, emiatt pedig nem is mutathatták meg, hogy előreléptek.

„Ezen a ponton mindenki abban reménykedik, hogy ő lesz elöl. Ha megnézzük a dobogót, akkor az hasonlóan fog kinézni most is, és csak egy valakinek van még rajta hely” – mondta Vettel, talán arra utalva ezzel, hogy megint a Mercedest és a Red Bullt kell majd legyőzni.

„Ugyanakkor abban reménykedünk, hogy sokkal jobb formában vagyunk. Most megvan a lehetőségünk, hogy fejlesszük az autót, tavaly viszont az idény háromnegyed részében nem ezt tettük, szóval ez most más lesz.”

„Tavaly persze már az elejétől tudtuk, hogy egy nehéz és hosszú év vár ránk. Most tehát jobban reménykedünk.” Az Aston Martin jelenleg is elég drámai átalakuláson megy keresztül Lawrence Stroll vezérletével, és a tél folyamán a menedzsment is jelentősen változott.

A korábbi csapatfőnök, Otmar Szafnauer távozott, helyére pedig Mike Krack érkezett. Ennek kapcsán a Motorsport.com megkérdezte Vettelt, hogy ez a nagy fokú bővülés nem megy-e esetleg a korábbi hatékonyságuk kárára.

„Az igazság az, hogy a csapat valóban növekszik. A menedzsment változása mindig egy apró megtorpanás, és idő kell, mire átlendülünk rajta. Remélhetőleg azonban összeállunk, és a növekedés ellenére is hatékonyabban végezzük majd a munkánk.”

„Szerintem az idei év egy igazi teszt lesz számunkra. Most derül ki igazán, mennyire vagyunk jók. Mert, ahogy mondtam, tavaly nem mutattunk semmit, mivel nem a fejlesztésekre koncentráltunk, idén azonban minden az új szabályok szerint épült autó körül forog, és megmutathatjuk majd, hogy mit tudunk megalkotni. Ez alapján kell majd mérni minket.”

Vettel végezetül még elmondta, hogy ugyan sajnálja Szafnauer távozását, már várja, hogy Krackkel dolgozhasson együtt. „Mindig is kedveltem Otmart és jól kijöttünk. Szerintem nehéz is vele nem jól kijönni. Egyértelműen központi szerepe volt a csapatnál. Sokan ismerték őt, mert már annyi ideje volt itt, szóval ez tényleg egy nagy változás.”

„Ezzel szemben viszont már várom a közös munkát Mike-kal, akivel korábban már dolgoztunk együtt. Akik ismerik, nagyra tartják őt. A valódi válaszom az, hogy majd meglátjuk, mert már jó néhány év eltelt azóta. Ő azonban egy remek fickó, nagyon lelkes. Remélhetőleg erős adaléka lesz az új csapatnak.”

