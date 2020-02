Tesztnapot nyert a Ferrari Barcelonában az AlphaTauri és a Racing Point előtt

A mezőny pontban reggel 9 órakor kapta meg a zöld jelzést, száraz, napos idő mellett, akárcsak a korábbi tesztnapokon. Éjszaka azonban leszakadt az ég, így eleinte még nedves volt az aszfalt. Ocon nem várt sokat, és a köztes gumikon elsőként hajtott ki a pályára.

A francia versenyző egy igen lassú installációs kört futott, felmérve a terepet. Óvatosnak kellett lennie, mert egy kisebb hiba is sokba kerülhetett volna. Rendesen csúszkált alatta a Renault. Ezt követően Magnussen is kimerészkedett a napsütötte és víz áztatta pályára. Mindeközben Esteban megfutotta a nap első mért körét: 1:45.701, 1:42.580, 1:41.576, 1:40.059.

Harmadikként Giovinazzi nézte meg a pályafeltételeket. Az Alfa Romeo olasz versenyzője is erősen csúszkált, de pályán tudta tartani a Ferrari motorral hajtott gépet, amivel szerdán Kubica a legjobb időt futotta meg. Az olasz azonban nem fejezte be az első mért körét.

Az első 15 percben még Valtteri Bottas gurult ki, szintén a Pirelli köztes abroncsain az egyre szárazabb aszfalton. A finnt követte szorosan Vettel és Latifi. A világbajnoki címvédő csapat versenyzője egy 1:31-es idővel nyitott, több mint 8 másodpercet adván Oconnak. A Ferrari pedig egy 1:39-es idővel iratkozott fel a listára. Bottas a következő körében már gyorsabb volt (1:31.214), akárcsak a német riválisa: 1:36.504, 1:35.860.

A Renault kora reggel erősítette meg, hogy a rövidebb etapokra fognak koncentrálni a C4-es és C5-ös gumikkal a versenyzőikkel. A McLaren hasonlóról számolt be, megjegyezvén, hogy eddig nagyon elégedettek a látottakkal, különösen a megbízhatósággal.

Annak ellenére, hogy Latifi egy nagyon lassú kört ment, amit végül nem fejezett be, a 12-es kanyarnál elhagyta a pályát, de nem akadt el. A kanadai a tapadásra panaszkodott. Perceken át nem volt mozgás a katalán helyszínen, de röviddel 10 óra előtt Giovinazzi újra kigurult a köztes gumikon, hogy menjen pár mért időt: 1:37.636, 1:34.622, 1:32.928, 1:32.076. Mindeközben Bottas tovább növelte az előnyét: 1:30.142, 1:29.255, 1:28.910.

Vettel egy 1:31.776-os idővel kezdett, szintén a köztes tappancsokon, amit jobb körök követtek: 1:30.241, 1:29.695. Miközben 10 óra 13 perckor a Williams megfutotta az első körét (1:33.452), Verstappen aerodinamikai mérésekkel nyitott. A Red Bull első felén kapott helyet a két nagy mérőműszer. A holland már a C2-es slick gumikkal dolgozott, addig Norris ugyanabban az időben a leggyorsabb keverékkel, a C5-tel.

A következő percekben aktívabbá vált a mezőny: Vettel C2-vel, Stroll C5-tel ment ki a bokszból. A német világbajnok nem fejezi be az első slickes körét, volt egy látványosabb csúszása a bokszbejárat előtt, és majdnem keresztbe állt.

Gasly első körére majdnem másfél órát kellett várnunk, így a francia sem kezdett aktívan. A Red Bullhoz hasonlóan aerodinamikai méréseket végeztek. A gép hátulján kaptak helyet ezek a nagyobb szenzorok.

Körszámok: 10:34

Bottas 15

Vettel 12

Latifi 10

Giovinazzi 8

Ocon 6

Verstappen 2

Gasly 2

Magnussen 1

Norris 1

Stroll 1

Verstappen egy igen lassú körön volt, amikor a bokszutca előtt megforgott. Ez már az új bargeboardokkal felszerelt Red Bull volt. Norris azon a körön már a lágy gumikkal futott, de a két abszolút legjobb szektorideje ellenére visszatért a bokszba. Pár perccel ezután a C5-ös gumikon már mér időket kezdett el menni, akárcsak Bottas. Az idők drasztikusan javultak.

Valtteri a zandvoorti C2-es keveréket használta, és ment is egy 1:20.454-es időt Norris (1:22.223) előtt. A Mercedes a következő körében az első két szektorban az abszolút legjobb időt rakta össze, de végül a bokszba hajtottak. A McLaren kint maradt, és javított is, de így is 0.9 másodpercre voltak a W11 portípus C2-es idejétől.

Ekkor már Giovinazzinak is volt mért ideje a C3-as gumikon, amikkel ideiglenesen a második helyre ugrott fel: 1:20.732. Az olasz 1:19.670-re változtatta ezt az élen Bottas és Vettel előtt. Sokáig azonban nem maradt így a sorrend, mert a német világbajnok átvette a vezetést: 1:19.373.

11 óra után nem sokkal piros zászló volt érvényben, miközben Stroll átvette a vezetést a lágy gumikon Vettel, Giovinazzi és Bottas előtt. A legjobb ötben Norris volt még ott. Az Alfa Romeo versenyzője hibázott, és háttal nekihajtott a gumifalnak. Ugyan vissza tudott hajtani a pályára, a törmelékek miatt félbe kellett szakítani a tesztnapot, és az olasz az ebédszünetig nem állt újra munkába.

Ekkor így nézett ki a sorrend:

Az újraindítás után Magnussen volt az első a C3-as gumikon, de sorra érkeztek a gyorsabb körök, és többek között a Renault is kint volt. Norris gyorsan válaszolt, ugyanazzal a keverékkel: 1:18.740, 1:18.562.

Körszámok: 11:29

Vettel 26

Latifi 23

Bottas 23

Norris 18

Ocon 18

Giovinazzi 16

Magnussen 8

Stroll 8

Gasly 8

Verstappen 6

Bottas 11 óra 30 perckor állt ismét az élre a C3-as keverékkel: 1:18.535. Norris 0.027 másodperccel volt a finn mögött. Röviddel ezután Stroll a gyengébb C2-vel megfutotta az addigi legjobb időt: 1:17.540. Ezzel ismét felhívta magár a figyelmet a Racing Point. Valtteri pedig az 5-ös kanyart mérte el, és a kavicságyban landolt, de még el tudta kerülni a gumifalat.

2 perccel később Verstappen ugyanott hibázott, az 5-ös kanyarban, de a holland már nem volt szerencsés, és elásta magát. A mentés miatt megint elő kellett venni a piros zászlót. Ez már a sokadik megforgása volt idén a versenyzőnek, és addig a pontig csak 10 kör állt a neve mellett.

The Max Verstappen Red Bull Racing RB16 is returned to the pits on the back of a truck

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images