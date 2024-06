Vesztésre áll a Ferrari a fejlesztési versenyben? Így látják ők

Az olasz márka a Red Bull legnagyobb kihívója volt az év elején a komoly átalakítás végén megépített SF-24-gyel, két futamgyőzelmet szereztek és az első nyolc fordulóban két pilótájuk összesen kilenc alkalommal állhatott fel a dobogóra. Azonban Kanadában falba rohantak, a tempójuk sem volt az igazi és végül mindkét versenyző kiesett.

Spanyolországban azonban, ahova egy méretes fejlesztési csomaggal érkeztek, ismét gyenge volt a tempójuk, Charles Leclerc végül ötödik, Carlos Sainz a hatodik lett. Vasseur a futam után azonban azt állította, az új elemek úgy működnek, ahogy várták tőlük és minden lehetséges előrelépés relatív:

„Igen, elégedettek vagyunk a számokkal, amiket látunk. Először is, mindenki más is fejlődik. Ez azt jelenti, hogy nem egy fejlesztés lesz az, amivel az élre ugrunk. De ha nem csinálunk semmit, akkor hátrafelé fogunk lépni. Mindenki hozza a csomagjait két-három versenyenként.”

„Néha egy hosszú lista van arról, hogy mi érkezik, de minden csak aerodinamika. Nem szabad elfelejteni, hogy mi nem csak azon dolgozunk. Emellett néha kell egy-két verseny, mire a legjobbat hozzuk ki a csomagunkból. Az elmúlt 12 hónapban azonban nagyjából összeolvadt a mezőny.”

Arra a kérdésre, hogy a gyenge tempójuk a nem megfelelő beállításoknak tudható-e be, úgy felelt: „Nem, de talán jövő héten már jobban fogjuk tudni használni az autót. Elég gyakran volt az mindenkinél tavaly, hogy ha hoztak valamit, a teljesítmény inkább a következő versenyen volt igazán rendben. Most már végig ez lesz, mert eléggé kezd aszimptota lenni a teljesítmény. Már minden csomag kisebb is, mint 24 hónappal ezelőtt volt. Ez azt jelenti, hogy kezdjük érinteni a deltát.”

A leintés után Leclerc és Sainz is arra jutott, hogy a McLaren megelőzte őket, de Vasseur fenntartja, hogy a Ferrarinál senki sem haladt többet az előző szezon óta: „A McLaren egy éve 25 másodperccel mögöttünk volt a Brit Nagydíjon. Nem vagyok benne biztos, hogy gyorsabban fejlődnek, mint mi.”