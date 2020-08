Veszélyes játékot űz Toto Wolff az egykori F1-es versenyző szerint

Az egykori F1-es versenyző, Christijan Albers úgy véli, Wolff talán túlságosan elbizakodottá vált.

„Sosem láttam még példát arra, hogy egy nemzetközi cég helyeselte volna ezt.” – mondta Albers a De Telegraaf podcastjében arra reflektálva, hogy a Mercedest vezető Wolff az Aston Martin és a Williams csapatában is részvényes.

Az osztrák üzletember szerepe a Mercedes csapatfőnökeként a Racing Point másolási ügyében szintén visszaüthet.

„A nyomás a média részéről jól láthatóan egyre nagyobb, ő pedig kármentésre törekszik. De miért is? Érzi, hogy ő is bajba kerülhet. Ha a Racing Point bűnösnek találtatik, akkor a Mercedes is bűnös.” – vetített előre a holland.

„Az biztos, hogy egy ilyen helyzetben nem akarod ellenségednek a stuttgarti vezetőséget.”

Toto Wolff, Executive Director (Business), Mercedes AMG and Jean Michel Tibi, FOM Cameraman Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Albers a múltban a Midland és a Spyker csapatainál versenyzett, melyek a mai Racing Point elődjei. A holland nem tartaná helyesnek, ha a csapat olcsón megúszná az esetet, miközben másokat a múltban keményen büntettek szabálysértés esetén.

„Botrányosnak gondolom, hogy a Racing Point a Mercedes előző évi autóját használja. A Red Bull és a Toro Rosso évekig kapta a kritikákat emiatt, mára azonban az AlphaTauri 500 embert alkalmaz. Ezzel szemben a Racing Point gond nélkül lemásolhatta az egész autót.” – adott hangot elégedetlenségének.

„Ha a Racing Pointot valóban bűnösnek találják, akkor Toto hibát döntést hozott, ami a jövőben visszaüt majd.” – zárta Albers.

A Racing Point pilótái szerint szomorú, hogy nem ismerik el a csapat teljesítményét.

