Veszélyben az idei Amerikai Nagydíj?

Az Amerikai Nagydíjat idén Október 24-én tartják, de még mindig van rá esély, hogy a verseny nem kerül megrendezésre. Ezúttal nem a koronavírus, hanem a texasi aszfalt nagyon rossz állapota miatt merülhetnek fel kétségek bennünk a nagydíj megrendezésével kapcsolatban.

Ezen a hétvégén rendezik meg a MotoGP amerikai fordulóját, pontosan azon a texasi versenypályán, melyre a hónap végén az F1 mezőnye is ellátogat. A versenyzők már a megérkezés óta panaszkodnak az aszfalt állapotára. Fabio Quartararo „viccnek” nevezte, míg Aleix Espargaro szerint nem biztonságos ezen a pályán versenyt rendezni.

A Quartararóval a bajnoki címért harcoló Francesco Bagnaia még azt is ki merte jelenteni, hogy rosszabb a helyzet, mint 2018-ban Nagy-Britanniában. Abban az évben a versenyt teljesen törölték, mert nem volt elég biztonságos az aszfalton versenyezni. Bagnaia azonban nem akar törlésre gondolni: „Nem, nem lesz lehetséges, azt hiszem. Itt vagyunk, versenyeznünk kell” – mondta a Motorsport.com-nak.

Az olasz szerint a Circuit of the Americas pályán nem lehet a határon motorozni, mert már így is minden körben túllépik a pálya határait. A versenyzők most a biztonsági bizottsággal fognak találkozni, hogy megoldást találjanak. Egyelőre nem tudni, hogy a pálya rossz minőségű aszfaltjának leszn-e következménye az F1-es nagydíjjal kapcsolatban.