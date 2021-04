Veszélyben a kanadai F1-es verseny, tavaly is beugró helyszín pótolhatja

A Forma-1 az idei évre rekord hosszúságú, 23 futamos szezont tervez, azonban nem biztos, hogy minden futamot meg is tudnak rendezni. A koronavírus-járvány továbbra is egy folyamatosan változó dolog a világban, éppen ezért a Liberty Mediának résen kell lennie alternatív megoldásokkal.

A Motorsport.com olasz kiadása pedig arról számolt be, hogy a június 13-ra, az Azerbajdzsáni Nagydíjat követő hétre tervezett verseny veszélyben lehet, közel sem biztos, hogy sikerül megrendezni a futamot a montreali pályán.

Az F1 pedig már keresi is azt a helyszínt, amely szükség esetén beugorhat Kanada helyére, és már el is kezdtek tárgyalni a tavaly is versenyt rendező isztambuli aszfaltcsík képviselőivel, így Azerbajdzsán után Törökországban folytatódna a Forma-1 2021-es idénye, és sikerülne megtartani a 23 versenyt.

Amennyiben ez összejönne, akkor Imolától kezdődően egy hosszú európai túra venné kezdetét a száguldó cirkuszban, ami egészen szeptember 12-ig, az Olasz Nagydíjig tartana, majd következne az utolsó 9 futam, amelynek folyamán Ausztráliába, Ázsiába, Amerikába és a Közel-Keletre is ellátogatna az F1.

