Verstappent választották az év sportolójának a Laureusnál!

A Laureus World Sports Award for Sportsman of the Year díj egy évente odaítélt díj, melyet az a sportoló kapja, aki a legjobban bizonyítja kiemelkedő sportteljesítményeit és eredményességét. Először 2000-ben adták át, gyakran pedig a sportolók Oscar-díjának is szokták nevezni.

A 2021-es évben Rafel Nadal nyerte a díjat, míg most Max Verstappen olyan sportolókat hagyott maga mögött, mint a teniszező Novak Djokovic, a futballista Robert Lewandowski, az NFL-játékos Tom Brady, vagy az úszó Caeleb Dressel, de jelölt volt Eliud Kipchoge atléta is.

Még több F1 hír: Marko szerint a Red Bull fejlesztéseinek köszönhető a győzelem

Verstappen azok után kapta meg a címet, hogy a tavalyi évben egy kiélezett csata után megszerezte pályafutása első Forma-1-es világbajnoki címét. A Red Bull holland pilótája kiemelkedő teljesítményt nyújtott az egész szezonban, így joggal ítélhették oda neki a díjat.

A tavalyi szezon bekerült az F1 történelmébe, hiszen elképesztően szoros, elképesztően feszült és izgalmas évet produkáltak nekünk a Red Bull és a Mercedes pilótái. A bajnoki küzdelem az utolsó futam utolsó köréig nyitott volt és ezt az élményt nehéz lesz überelnie a pilótáknak az idei szezon során.