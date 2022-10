Verstappent nem érdeklik azok, akik még mindig a 2021-es bajnoki címét kritizálják

A holland versenyző tavaly drámai körülmények között lett világbajnok a szezonzáró Abu Dhabi Nagydíj legutolsó körében. Az FIA és Michael Masi akkori versenyigazgató hibáit még sok ideig kritizálták ezt követően, így elmondható, hogy továbbra is némi árnyék vetül Verstappen első sikerére.

Most pedig az is kiderült, hogy a csapata bizony túllépte a költségvetési limitet az előző szezonban, ami most ismét hatalmas vitákat szült az F1 berkein belül. Nemrég pedig az is kiderült, pontosan milyen büntetést kapott a Red Bull, miután megszegték a szabályokat.

A negatív vélemények tehát folyamatosan záporoznak feléjük, de Verstappen megvédte saját alakulatát. „Kissé frusztráló ez. Mi úgy érezzük, nem hibáztunk, de bizonyos dolgokat belevettek a költségsapkába, amire nem számítottunk. Ezt meg kell majd oldanunk, de közben nem az én feladatom, hogy eldöntsem, mi a helyes.”

A kétszeres bajnok pedig azt is elmondta, hogy igazából mindegy, mit csinálnak vagy mit mondanak, a negatív hangokat úgysem fogják tudni elhallgattatni. „Nekik amúgy is savanyú a szőlő, szóval lényegtelen, mit mondanak, vagy hogy te mit csinálsz. Én el tudok ettől vonatkoztatni, ők viszont vélhetően nem tudnak, és soha nem is fognak tudni, tehát ez az ő problémájuk.”

Verstappen eközben a tavalyi kiélezett harc helyett idén magabiztosan húzta be a végső győzelmet már négy futammal az idény vége előtt, és jelenleg 13 nagydíjat nyert meg a 19-ből, szóval már csak egy további siker kell neki, hogy megdöntse Michael Schumacher és Sebastian Vettel vonatkozó rekordját.

„Nem arról van szó, hogy hirtelen sokkal jobban érzem magam, mert az emberek azt mondják, jól vezetek. Én ezt saját magam ítélem meg, ez a legfontosabb dolog. A nap végén igazából csak a győzelmek számítanak” – tette még hozzá.

