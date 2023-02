Verstappent nem érdekli, hol lesz a helye az F1-es történelemkönyvekben

A holland versenyző idén zsinórban harmadik címére hajt, amit ha sikerülne megszereznie, akkor olyan nagyságok mellé emelkedne, mint Jackie Stewart, Ayrton Senna vagy Niki Lauda. A statisztikák azonban saját elmondása szerint nem motiválják őt.

„Szerintem már így is többet értem el, mint amiről valaha is álmodtam, szóval én mindig csak a legtöbbet akarom kihozni magamból. Nem gondolok arra, hogy éppen hol állok a legjobb versenyzőkhöz képest a bajnoki címek vagy győzelmek terén.”

„Én csak a munkámat akarom végezni. Persze azt is tudom, hogy 2028-ig van szerződésem, tehát szeretnék még több győzelmet szerezni a csapattal, és ha összejön, akkor bajnoki címeket is. Én azonban sosem voltam olyan, aki szereti a statisztikákat.”

„Én mindig úgy akarok eljönni egy versenyhétvégéről, hogy elmondhatom, mindent beleadtam, mindent kihoztam magamból, mert akkor elégedett leszek. Ha ez a karrierem végén is így lesz, akkor boldogan tekintek majd vissza rá.”

Hogy végül milyen statisztikákkal és eredményekkel zárja le a már most is nagyon sikeres pályafutását, azt most még nem lehet megmondani, hiszen az F1-ben rengeteg múlik az autón és a csapaton is, miközben nem feltétlenül csak a számok határozzák meg, hol a helye egy versenyzőnek. Erről a mezőny másik kétszeres bajnoka például sokat tudna mesélni…

Verstappen emellett azonban arról is beszélt, hogy a már említett másik kétszeres bajnoktól eltérően ő nem szeretne 40 éves korában is az F1-ben lenni.