Verstappenre újabb büntetés várhat Dzsiddában? – sajtóhír

Állítólag ráadásul már Losailban is fontolóra vették a csere lehetőségét, de ezt végül Verstappen hátrasorolásos büntetése akadályozta meg. Reálisan nézve a soron következő hétvége lenne az utolsó alkalom, amikor be lehetne vetni egy új hajtóegységet, hiszen a mindent eldöntő szezonzárót vélhetően nem lenne jó büntetéssel kezdeni.

A helyzet viszont az, hogy Verstappen akár már Dzsiddában is világbajnok lehet, amennyiben tudna valahogy 17 pontot hozni Lewis Hamiltonon. Ez persze jelen állás szerint nem tűnik annyira valószínűnek, de nem is elképzelhetetlen.

A kérdés ettől függetlenül még mindig fennáll, a gond pedig az, hogy a Honda motorjai ugyan idén igazán megbízhatóak, de Verstappen idei negyedik motorját még Szocsiban kapta meg, ami már elég régen volt.

Ez pedig azt jelenti, hogy ennek az egységnek összesen nyolc futamot kéne teljesítenie, ha beleszámoljuk az abu-dzabi idényzárót is, ez viszont nagyon is sok, még akkor is, ha a szabadedzéseken sokszor más motort használnak, és csak az időmérőre szerelik be a véglegeset.

Hiába próbálják azonban óvni az erőforrást, a meghibásodás esélye minden futammal egyre csak nő, és az idény legvégén egy ilyen el is döntheti a világbajnoki cím sorsát. Ezért is lehetett hallani arról, hogy a Honda már Katarban gondolkozott az ötödik motor beszerelésén, írta a Motorsport.com olasz kiadása.

Úgy vélték, hogy megnézve Hamilton és Verstappen előnyét a mezőny többi részével szemben, a holland még akkor is második lehetett volna, ha öt hellyel hátrébb sorolják. A Red Bullnál azonban hittek abban, hogy az első soros rajtjuk lehetőséget ad arra, hogy valahogy legyőzzék a pole-ból induló Hamiltont.

Verstappen ellen viszont a szombati időmérőt követően vizsgálat indult a dupla sárga figyelmen kívül hagyása miatt, és mire megérkezett a végső döntés az FIA-tól, már nem lett volna idő motort cserélni. Ez a lehetőség tehát elúszott, Hamilton pedig Szaúd-Arábiában visszakapja a legerősebb hajtóegységét.

Ez pedig komoly előny lehet számára a nagyon gyorsnak ígérkező városi aszfaltcsíkon. Emellett pedig az is nehezíti a döntést, hogy egy teljesen új helyszín következik, így nem tudják, mennyire lesz majd nehéz vagy könnyű az előzés.

A pénteki edzések után talán már kicsivel többet tudhatunk meg, de az sem életbiztosítás. Ha tehát a Red Bull úgy határozna, mégis érkezik az ötödik motor, azzal komolyabb kockázatot vállalnának, mint amekkorát Katarban vállaltak volna.

A bikásoknál most abban reménykednek, hogy Hamilton „rakétamotorja” már nem lesz olyan brutális, mint Brazíliában, ezért az előnyük sem lesz túl jelentős. Jelen állás szerint tehát az tűnik valószínűbbnek, hogy mégsem lesz csere, idén viszont már sok mindent láthattunk a taktikázás terén a két csapat között, és lehet, hogy ez is csak egy újabb csel.

Bármi is lesz azonban, az majd Dzsiddában ki fog derülni a szombati napra, szóval addig kell várnunk a Red Bull és a Honda döntésére.

