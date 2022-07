Verstappenre és Perezre is rajtbüntetés várhat A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko azt nyilatkozta, hogy a Ferrarihoz hasonlóan a Red Bull versenyzőire is rajtbüntetés várhat a szezon későbbi részében, és arra is utalást tett, melyik pályán kerülhet erre sor.