„Verstappennek szerencséje volt, Lewisnak pedig pechje”

Rendkívül izgalmas végjátékot hoztak az USA Nagydíj utolsó körei, ekkor ugyanis a sokkal frissebb gumikon érkező Hamilton egy másodperc körüli távolságra felzárkózott Verstappen mögé. A holland azonban részben a szerencséjének köszönhetően képes volt megtartani az 1. helyét.

„Legyünk őszinték, mindannyian Verstappen-rajongók vagyunk” – jelentette ki a holland Albers a The Telegraph F1-es podcastjében. „Mindannyian narancssárga szemüveget viselünk, és Max fantasztikus munkát végzett vasárnap.”

„Szerintem egyre komolyabbá válik, és egyre nagyobb sztárrá is válik a világban. Ne felejtsük el, hogy Lewis nagyon szép versenyt teljesített, és persze nem akarjuk, hogy megelőzzön minket, de ez is ad egyfajta feszültséget. Most tényleg láttunk egy harcot, ami jelenleg is zajlik.”

„Másrészről Maxnak szerencséje is van, hogy a Mercedes idegesen viselkedik, amikor turbulenciát és piszkos levegőt tapasztal egy másik autó mögött. Már megtanulták az elmúlt versenyeken, hogy a stratégia szempontjából mindig arra kell törekedniük, hogy elől legyenek, mert a Mercedesnek egyszerűen nagyon nehéz előzni.”

„Lewisnak az utolsó körben az is balszerencséje volt, hogy a DRS nem nyílhatott ki az autóján, és hogy Maxnak teljesen nyitva volt. Ott Maxnak is volt egy kis szerencséje, míg Lewisnak pechje volt.”