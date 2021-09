Verstappennek „némi bonyodalomra” lenne szüksége az élen a nagy felzárkózáshoz

Ugyan Szocsiban azért nem olyan nehéz előzni, de a rajtrács legvégéről feljönni mégsem egyszerű, még ha az embernek gyors is az autója. A pénteki gyakorlások során Verstappen arra panaszkodott, hogy nem könnyű neki megelőznie a többieket, de azóta már változtattak az autóján.

Most az a kérdés, a megfelelő irányba indultak-e el vele. Ő mindenesetre bízik abban, hogy így volt, de azért tudja, hogy így sem lesz egyszerű dolga, ha át akarja hámozni magát mindenkin. A futamát persze az is nagyban meghatározza majd, hogy mi történik az első kanyarban és az első körben.

Még több F1 hír: Russell majdnem összetörte az autóját, de nem csak emiatt aggódott

A célja egyértelműen a kármentés lesz, de igyekszik majd minden lehetőséget megragadni. „Az egész az első körön és a verseny alakulásán is múlik. Természetesen megpróbálok pontokat gyűjteni, de azért segítségre is szükségem lesz, mondjuk úgy, hogy némi bonyodalomra az élen. Majd meglátjuk” – nyilatkozta Verstappen az időmérő után.

Mondhatnánk, hogy legalább van egy segítője elöl. A helyzet azonban az, hogy nincsen, mivel Sergio Perez csak a kilencedik lett a kvalifikáción, így a mexikói aligha fog tudni mit kezdeni az élen állókkal. Verstappen viszont tudja, hogy a munka dandárját mindenképpen neki kell megoldania.

„Ha a végéről kezdesz, akkor igazából saját magadon múlik a dolog. Bármi is lesz az elejében, engem az nem fog érinteni. Az időmérő egyébként is trükkös volt, szóval sosem könnyű a jó döntést meghozni, ahogyan azt néhány pilótánál látni is lehetett.”

Miközben a Red Bull-os tehát a 20. pozícióból indul, bajnoki riválisa, Lewis Hamilton egy szinte biztosan tűnő pole-t bukott el, és így csak a negyedik helyről kezdheti majd meg az 53 körös viadalt. Verstappent megkérdezték, hogy meglepte-e őt a brit bokszutcai bakija.

„Addigra már párszor megcsinálták a bokszbejáratot, szóval fel lehet mérni, hogy mennyire csúszós. Én viszont nem tudom, mi történt. Csak az ismétlést láttam gyorsan, de ennyi volt. Persze jobb lett volna, ha nem hibázik, de ezt ő is pontosan tudja” – mondta diplomatikusan.

Verstappen most tényleg abban reménykedhet, hogy az élen álló hármas esetleg meg tudja annyira nehezíteni Hamilton dolgát a futam első felében, hogy ő a lehető legközelebb tudjon addigra érni hozzá, bár ha száraz lesz a verseny, akkor kis esély mutatkozik arra, hogy ők ketten találkoznának a pályán pozíciókért harcolva, de sosem lehet tudni.

Vettelben benne lehetett egy jó eredmény, de most nem tudta összerakni