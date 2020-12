Verstappen: "Voltunk már izgalmasabb pályán is..."

Az egy perc alatti köridők miatt borítékolható volt, hogy a forgalom visszatérő problémákat fog okozni a Szahír Nagydíj hétvégéjén. A szahíri külső pálya csavaros középrészén több beláthatatlan kanyar is van, amelyek nagyon megnehezítik a hátulról érkezők elől való félrehúzódást.

„Voltunk már izgalmasabb pályán is őszintén szólva. Ráadásul mivel rövid, folyamatosan beszélnek a füledbe. Végig megy, hogy „Vigyázz itt, forgalom ott”, nem ezt szerettem volna.” - panaszkodott Max Verstappen.

„Ráadásul a második szektorban sok kanyarba vakon megyünk, ott nem életbiztosítás lassítani. Viszont le kell hűteni a gumikat, hogy még egy kört tudjunk menni, ezt pedig nem túl egyszerű megoldani így, de ez van.”

A tabellán jól állt Verstappen, mindössze 128 ezreddel maradt le a második szabadedzésen George Russell mögött. Valtteri Bottas azonban a nyolcas kanyar kiszélesítése miatt egy olyan kört vesztett el, ami még Russellénél is két tizeddel gyorsabb volt.

Ezt egybevetve a holland úgy érzi, a csapatnak sokat kell találnia az éjszaka, hogy veszélyt jelentsenek a Mercedesre: „Szerintem nem találtuk még meg a megfelelő beállítást, különösképpen a rövid etapokat tekintve.”

„Valami még hiányzik. A hosszú etapok nem tűntek túl rossznak, de ott is van hova javulni. Mármint, oké, Valtteri körét törölték, de akkor is három és fél tized a hátrány, ami sok. Többre lesz szükségünk az időmérőn és a futamon is, hogy versenyképesek legyünk.”

