Verstappennek nem okoz problémát az, ami versenytársainak igen

Sebastian Vettel a Forma-1-es Osztrák Nagydíj után beszélt először arról, hogy a Forma-1-nek valamit kezdeni kellene a fékek kialakításával, ugyanis az alkatrészből rengeteg törmelék csapódik az arcukba vezetés közben.

„Hogy őszinte legyek, szerintem még dolgoznunk kell a fékcsatornák kialakításán, mert az első tengely az összes fékport az arcunkba fújja, ami nem jó. Nyilvánvalóan nem egészséges ezt belélegezni“ - nyilatkozta a négyszeres bajnok akkor a Sky F1-nek.

Max Verstappen a GPFansnak elárulta, ő egyáltalán nem tapasztalt ehhez hasonló jelenséget a Red Bullnál, aminek az oka az RB18-as első fékjeinek kialakításának.

„Minden attól függ, hogyan tervezik meg a fékdobokat. Valaki úgy alkotta meg, hogy inkább az arcodba kerül a fékpor, de ezen lehet változtatni. A Red Bullnál mindig jobbra és balra megy ki a por, szóval minden rendben van“ - mondta Verstappen.

George Russell is arról beszélt, a Mercedes pilótái sem szembesültek azzal, amivel Vettelék, de tudja, hogy sokan szenvednek tőle. „Ahogy Max is mondta, mindenkinek más-más a tervezési filozófiája, szóval szerintem az FIA-n is múlik, hogy kizárják az olyan dolgokat, amelyek hatással lehetnek a versenyzők egészségére.“

Az FIA az Osztrák Nagydíj után bejelentette, mindenképpen megvizsgálják a kérdést, amit komolyan is vesznek, hiszen érinti a pilóták egészségét. Nem ez az első alkalom, hogy ilyesmi felmerül a Forma-1-ben, Valtteri Bottas már 2019-ben is beszélt erről a Mercedesnél.

„Bármikor, amikor a verseny után tüsszentesz, fekete váladék jön az orrodból, szóval nem tudom, hosszú távon mit tesz a fékpor a testeddel. Azt hiszem, ezt még senki nem vizsgálta meg. Inkább tiszta levegőt szeretnék lélegezni, de nem tudom, mit lehet tenni“ - mondta akkor Bottas.

