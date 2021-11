Verstappen: Hamilton új motort kapott, nem ért sokként a vereség

Ha minden így maradna a sprintkvalifikáció végén, Verstappen akkor is a pole-ból indulna majd a versenyen, mivel Hamilton büntetést fog kapni. Ennek tudatában nem rossz a második pozíciója, esélye azonban nem sok volt most bajnoki ellenfelével szemben.

Négy tizednél is többet kapott ugyanis a Red Bull-lal, amire előzetesen talán nem számíthattunk, hiszen Interlagos inkább tűnt számukra kedvező helyszínnek. Hamilton persze új motort kapott, ami szintén befolyásolhatta némileg a dolgokat, és erre Verstappen is felhívta a figyelmet.

„Amikor egy új erőforrás kerül be az autójukba, akkor nyilván kicsivel több erejük van a hétvégén, így ez nem ért sokként engem. Én pedig örülök már a második helynek is. Ez egy jó hely a kezdéshez. Persze szeretnél mindig közelebb lenni, de realistának is kell lenned, és ebben nem maradt túl sok.”

Verstappennek most elsősorban arra kell vigyáznia, hogy szombaton ne történjen vele semmi, hiszen neki elég az is, ha másodikként zár a sprinten. Egy pontot ugyan akkor is veszítene, de az összkép szempontjából így is jól állna a versenyre, ezt pedig ő is tudja.

„A sprintfutamon túl sok egységet nem lehet gyűjteni. Nyilván egy jó első körben reménykedem, aztán majd látjuk, hogy miként alakul onnantól, de a legfontosabb nap a vasárnap.”

A mai napon egyébként hűvösebb körülmények uralkodtak, amelyek előzetesen a Mercedesnek kedvezhettek, és ez talán be is igazolódott. A hétvége későbbi részére azonban valamelyest javulhat az időjárás, ami pedig a Red Bull malmára hajthatja a vizet.

„A versenyen amúgy is minden teljesen más lesz, jóval melegebb lesz. Ez meg fogja változtatni az autó viselkedését is. Szóval majd kiderül” – zárta a leintés utáni interjút Verstappen, aki tehát 19 pontos előnyből várhatja a további történéseket.

