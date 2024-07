Verstappennek egyszavas üzenete van azok számára, akik a vezetése miatt kritizálják

A Red Bull és a McLaren pilótája a Red Bull Ringen egy hatalmas csata végén koccantak a 64. körben. A hármas kanyarban történt incidensben mindkét autó defektet kapott, és bár Verstappen folytatni tudta a versenyt egy kerékcsere után és ötödik lett még tíz másodperces büntetése után is, Norris autója eléggé összetört és feladni kényszerült a futamot.

Verstappen agresszív védekezése miatt sokan célba vették őt, a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella kifejezetten keményen arról beszélt, hogy a holland csak azért viselkedik így, mert 2021-ben nem büntették őt eléggé a hasonlókért.

A baleset az elmúlt napokban komoly vitákat váltott ki, de erre Verstapppen elmondása szerint immunis és számára az a fontos, hogy meg tudta beszélni a történteket Norrisszal, mert így az eset nem befolyásolta közeli barátságukat. Az elmúlt napokban érkezett kritikákra így reagált: „Les***om. Hazamegyek, élem az életem. Az egyetlen dolog, ami érdeke, hogy jóban maradjak Landóval.”

Verstappen elmondta, hétfőn átbeszélték a dolgot és végigvették, mi történt, és egyetértettek abban, hogy a jövőben is hasonlóan kemény csatákat kell vívniuk: „Szerintem arra a következtetésre jutottunk, hogy mindketten élveztük a harcot. Megnéztük az incidenst, annyira gagyi kis koccanás volt, de nyilván komoly következménye volt mindkettőnkre nézve.”

„De szeretünk keményen versenyezni. Évek óta ezt csináljuk, nem csak a Forma-1-ben, az online versenyeken is, nagyon sokat szórakozunk ott is. Ezeket kell folytatni, mert ezt szeretjük csinálni és szerintem a Forma-1-nek is ez tesz jót.”

Miután Norris kritikája is veszített éléből a Brit Nagydíjat megelőzően, Verstappen is úgy látja, hogy küzdelmük szinte minden szempontjában egyetértenek: „99%-ban egy hullámhosszon vagyunk, és ahogy Landónak mindig mondom, akár kívül, akár belül próbálkozik, bízhat bennem, mert nem azért vagyok ott, hogy összetörjem az autónkat. Az ő részéről is ez a helyzet, erről is beszéltünk.”

„Nyilván van egy természetes reakció arra, amikor valaki belülről vagy kívülről bevetődik, de úgy éreztem, semmi borzalmasat nem csináltam. Persze, ahogy az autó megtervezésekor, úgy itt is a szabályoknak a határait keresi az ember, néha talál szürke zónákat és ahogy az autónál is, úgy verseny közben is ez van, máshogy sosem leszel csúcspilóta és az életben sem leszel sosem sikeres amúgy se.”

És bár Verstappen a rádióban panaszkodott rá, hogy Norris bevetődött mellé, utólag már mosolyogva azt mondja, inkább az FIA közbeavatkozása miatt tette ezt: „Mindig a saját érdekedben beszélsz, ő is ezt tette, én is ezt tettem. Mindenki érti, hogy megy ez.”

Arra a kérdésre, hogy a jövőben is így fognak-e egymással harcolni, Verstappen úgy felelt: „Padlógázzal fogjuk nyomni. Ebben egyeztünk meg, mert ezt szeretjük csinálni és mert ez tesz jót a Forma-1-nek.”