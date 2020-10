Verstappen tegnap új célt talált magának az F1-ben

Max Verstappen, aki 17 évesen debütált az F1-ben, immár hetedik szezonját tölti a száguldó cirkuszban. A holland fiatal kora ellenére 114 futamon indult, amiből 9-et nyert meg.

Fiatal kora ellenére Verstappent sokan a legmagasabb polcra helyezik a versenyzők között, és úgy vélik, azonos feltételek mellett Lewis Hamiltont is legyőzné. Ami eddigi eredményeiket illeti, a brit első 114 futama után 22 versennyel és egy világbajnoki címmel rendelkezett.

A holland szerint Hamilton hamarosan a 100 futamgyőzelmes álomhatárt is át fogja lépni. A Red Bull versenyzője közös beszélgetésükről is beszélt, mely során Hamilton elmondta neki, hogy a rekordok tekintetében szeretne látótávolságon kívülre kerülni az üldözők előtt.

„Beszéltünk erről” – mondta nevetve Verstappen. „Lewis azt mondta, tovább fog hajtani, mert szeretne nagyon magas számokig jutni. Keményen kell dolgoznom, hogy én is oda jussak.”

„Ez fantasztikus teljesítmény. Hihetetlen eredményt ért el. 92 győzelem, és nem gondolom, hogy ezzel vége. Jócskán 100 fölött állhat meg. Arra kényszerít, hogy 40 éves koromig versenyezzek majd! Mindenesetre ez jó motiváció a számomra.”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 1st position, Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 3rd position, celebrate with Champagne on the podium

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images