Verstappen zárta a leggyorsabb idővel a 2021-es bahreini téli teszteket!

A 2021-es szezont megelőző bahreini téli teszt utolsó délutánja az addig megszokottnál nagyobb forgalommal indult, a délelőtt már 91 kört teljesítő Kimi Räikkönen már 15 perccel a délutáni etap kezdete után elérte a 100 körös határt.

Ismét nem sietett azonban a Mercedes, Lewis Hamiltont nem küldték pályára az első fél órában. Räikkönen és Ricciardo javított először jelentősen a körein, az ausztrál az 5. helyre, a finn a 7. helyre ugrott fel.

Hamilton csak több, mint 1 órával a délutáni program kezdete után hajtott pályára, és továbbra is aero teszteket végzett a Mercedes sajátos, lila flow-vis festékével.

Juki Cunodának volt egy meleg pillanata a 7-es kanyar kijáratánál: a dirty air, amit az előtte haladó Räikkönen keltett, meglepte a fiatal japánt, el is dobta az autót, de egy leradírozott gumiszettel megúszta.

A következő órában a hosszú etapoké volt a főszerep, Cunoda 59 kört teljesített kevesebb, mint 2 óra alatt, de Vettel, Sainz és Russell is folytatta az ismerkedését az új autójával.

Amint elindult a naplemente, és elkezdett csökkeni a pálya hőmérséklete, jöttek az első gyorsabb körök is: Verstappen a teszt során először ment be 1.30 alá a közepes keverékkel, míg Kimi az 5. helyre ugrott fel a lágyakkal.

Verstappen hamarosan még két tizedet faragott a legjobb idején, azonban erre nem volt lehetősége Sebastian Vettelnek: az Aston Martin ismét technikai hibával találkozott, és 1 órával és 20 perccel a tesztnap vége előtt, a legfontosabb időszakban kellett felhúzniuk a komoly szerelést jelző takarófalakat.

Juki Cunoda is megmutatta az AlphaTauriban rejlő tempót, és a második helyre jött fel 1 órával a teszt vége előtt. Az Aston Martin mellett azonban a Ferrarinak is problémái adódtak: Carlos Sainz autójában a sebességváltó minden előjel nélkül a 4. fokozatban ragadt – hidraulikus hiba lépett fel az SF21-ben.

Az élre ezután rövid ideig Juki Cunoda állt, akit Kimi Räikkönen előzött meg 11 ezreddel – igaz, az eggyel lágyabb C5 keverékkel. Verstappen rövidesen visszavette a vezetést, még mindig a kemény gumikkal, de Cunoda tovább javított, és 62 ezredet adva a hollandnak ismét az élre állt.

Verstappen azonban felrakta a lágy gumikat fél órával az edzés vége előtt, és elsőként ért be 1.29 alá: 1.28.960-as időt futott a C4-es lágyakon. Hamilton a C5 lágygumikkal is csak az 5. lett, ráadásul egy szettet le is radírozott, amikor megpördült a célegyenes elején a gyorskörére gyorsítva.

Megtett körök száma csapatok szerint:

1. AlphaTauri 422

1. Alfa Romeo 422

3. Ferrari 404

4. Alpine 396

5. Haas 394

6. Williams 373

7. Red Bull 369

8. McLaren 327

9. Aston Martin 314

10. Mercedes 304

Megtett körök számra pilóták szerint:

1. Gasly 237

2. Raikkonen 229

3. Mazepin 213

4. Leclerc 212

5. Alonso 206

6. Verstappen 203

7. Stroll 197

8. Giovinazzi 193

9. Sainz 192

10. Ocon 190

11. Cunoda 185

12. Schumacher 181

13. Ricciardo 173

14. Perez 166

15. Russell 158

16. Norris 154

16. Hamilton 154

18. Bottas 150

19. Latifi 132

20. Vettel 117

21. Nissany (Williams tesztpilóta) 83

