Verstappen volt a leggyorsabb a szombati napon

A szombat délután viszonylag simán indult, nagyobb problémák nélkül. Érdekes volt, hogy a Red Bull csak egy órával a zöld lámpa kialvása után gurult pályára, míg Bottas és az Alfa Romeo egyből pályára hajtott.

Az Alfa Romeo összességében jó napot zárt, annak ellenére is, hogy 40 perccel a vége előtt Bottas alatt megállt az autó. Ugyanakkor elég sok kört tudtak teljesíteni ma, hiszen Csou 82 köréhez a finn is hozzápakolt a maga részéről 68 egységet.

A Haas már is elégedett lehet, hiszen a sok probléma ellenére és után 93 kört teljesítettek szombaton, igaz Mick Schumacher egyszer megforgott és megállították miatta az edzést, de nagy baj nem történt. Az Alpine is szorgoskodott, hiszen 120 kör fölé ment Alonso. Ugyanakkor nem volt túl meggyőző a barcelonai és bahreini tesztek alapján az autó, így lesz bőven min dolgozniuk.

A szombat délután viszonylag simán zajlott a nagy csapatok számára. A Red Bull most is gyorsan bizonyult és Verstappen 1:31.720-as idővel a leggyorsabbnak bizonyult. A Ferrari továbbra is stabilnak tűnik, Leclerc a második helyen végzett, két körrel kevesebbet futva, mint Verstappen - 51.

A McLaren ismét csak Lando Norris munkájára támaszkodhatott, ugyanis Daniel Ricciardo továbbra is beteg és erősen kérdéses, hogy el tud-e indulni a szezonnyitón. A Mercedes harmadik lett Russell 1:32.759-es idejével, Hamilton viszont inkább a hosszú etapokat gyakorolta ma.

A szombati végeredmény:

Verstappen, Red Bull, 1m31.720, C5, 53 kör Leclerc, Ferrari, 1m32.415, C4, 51 Alonso, Alpine, 1m32.698s, C4, 122 Russell, Mercedes, 1m32.759s, C5, 71 Bottas, Alfa Romeo, 1m32.985s, C3, 68 Cunoda, AlphaTauri, 1m33.002s, C5, 57 Perez, Red Bull, 1m33.105s, C4, 43 Schumacher, Haas, 1m33.151s, C3, 57 Norris, McLaren, 1m33.191s, C2, 90 Vettel, Aston Martin, 1m33.821s, C4, 81 Csou, Alfa Romeo, 1m33.959s, C4, 82 Gasly, AlphaTauri, 1m34.865s, C4, 91 Sainz, Ferrari, 1m34.905s, C5, 68 Albon, Williams, 1m35.171s, C3, 18 Latifi, Williams, 1m35.634s, C3, 124 Stroll, Aston Martin, 1m36.029s, C3, 53 Hamilton, Mercedes, 1m36.217s, C5, 78 Magnussen, Haas, 1m38.616s, C2, 38

Mi lesz veled, Ricciardo?