Verstappen volt a leggyorsabb a harmadik szabadedzésen, óriási a csata a Ferrarival!

A harmadik szabadedzés 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött, amely nem volt igazán mérvadó az esti időmérőedzéssel kapcsolatban. Az első pár percben a két Alfa és a Haas gurult ki, valamint Georg Russell is a Mercedesszel, a vártaknak megfelelően nem volt nagy nyüzsgés a pályán.

Az első „éles” körökre negyedórát kellett várni, ekkor Hülkenberg, Norris, majd Hamilton állt az élre. Majd Csou ugrott fel a második helyre, mutatva az Alfa erősségét, de csapattársa, Valtteri Bottas hamar elvette ezt tőle egy hibákkal teli körrel. Aztán jött a két Ferrari és az élre állt, Leclerc négy tizedet adott Hamiltonnak, de Sainz is felugrott a második helyre.

Húsz perc után Verstappen is kijött a pályára és egyből gurított egy szép kört. A regnáló világbajnok ekkor majdnem 8 tizeddel verte meg a Ferrarit. Leclerc aztán tovább próbálkozott, de a középső szektorban az egyik kerékvető megdobta és megforgott a monacói. A sóderágy ellenére vissza tudott térni a pályára, de nem volt kellemes élmény.

Az AlphaTaurinál problémák voltak, ugyanis Juki Cunoda nem tudott kihajtani a pályára, mivel a japán egyszerűen nem bírta elfordítani a kormányt. A rádióbeszélgetés alapján Cunoda olajszagot érzett, ami arra utalhat, hogy a szervó engedte el az olajat.

Hamilton is rákapcsolt és ment egy éles kört, a hétszeres világbajnok egy tizeden belülre került Verstappenhez képest, igaz árnyalja a képet, hogy a Mercedes elhagyta négy kerékkel a fehér vonalat, amely ezen a hétvégén szigorúan a pálya határai, így tehát ez a kör nem lenne érvényes a kvalifikáción.

Russell is követte csapattársát és az élre is állt, megfigyelhető volt, hogy az első két szektorban a Mercedes sokkal lassabb, de az utolsóban sokat hozott, ahogyan közvetlen utána Csou is lila utolsó szektort futott. Leclerc aztán felpörgött és gyorsan adott három tizedet a Mercedesnek, de ezen a körön sem hajtotta a végletekig a Ferrarit.

Az utolsó tíz perchez közeledve jöttek folyamatosan a gyorskörök, míg a bokszutcában Alonso majdnem összeütközött az egyik Ferrarival, az olaszok egyik szerelője nagyon nem figyelt Sainz kiengedésekor. Hülkenberg pedig szépen tudta tartani a tempót csapattársával, nem csorbított tehetségén a kihagyás.

A végén tehát Verstappen volt a leggyorsabb Leclerc előtt, a harmadik helyre Perez ért oda a Red Bull-lal, míg a negyedik Russell lett. Sainz az ötödik, Hamilton csak a hatodik. A kvalifikáció pedig 16:00-kor kezdődik, melyről élőben tudósítunk!

