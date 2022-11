Verstappen visszatért az erősorrend élére, ritka nevek a 3. és 4. helyen

A legtöbb pontot, egészen pontosan 9,5-öt ugyanis a Red Bull kétszeres bajnoka, Max Verstappen kapta, aki lényegében hibátlanul teljesített, amikor számított. A holland szombaton a két Mercedest megelőzve elhozta az első rajtkockát, majd a versenyt lényegében végig ő vezette, és behúzta idei, rekordot jelentő 14. futamgyőzelmét.

Nem csoda tehát, hogy az F1.com öttagú zsűrije őt látta a legjobbnak a mexikói hétvégén. Verstappent a második helyen tavalyi nagy ellenfele, Lewis Hamilton követi, aki szintén hibátlanul vezetett, de a tempója és a taktikája végül nem volt elég ahhoz, hogy igazi kihívója legyen a Red Bull versenyzőjének.

Hamilton így is 9 pontot kapott, ami jól jelzi, hogy mind a Mercedes, mind az ő teljesítménye kezd visszatérni a régi szintre a szezon végéhez közeledve. Az erőssorend harmadik pozíciója ugyanakkor egy idén még nem igazán látott nevet tartalmaz, hiszen Daniel Ricciardo 8,5 ponttal állhatott fel a képzeletbeli dobogóra.

Ezt pedig annak köszönheti, hogy a közepesen sikerült időmérője után vasárnap igazán begyújtotta a rakétákat, és a remek taktikájának, valamint tempójának köszönhetően a futam második felében sokakat megelőzött, majd hiába kapott 10 másodperces időbüntetést, ő azzal együtt is a középmezőny legjobbja tudott lenni Mexikóban.

Vélhetően ez volt egész mclarenes idénye legjobb futama, őt választották a nap versenyzőjének is, így valóban megérdemeltnek tűnik ez a harmadik hely. Mögötte nem sokkal lemaradva, 8,3 ponttal érkezik Valtteri Bottas az Alfa Romeóval.

A finn versenyző és az autója Mexikóvárosban végig szárnyalt, már a szabadedzések alkalmával is látszott a sebességük, az időmérőn pedig a két Ferrarit elválasztva lett hatodik. Maga a futam aztán nem igazán jött ki neki annyira a kevésbé optimális stratégia miatt, de Kanada óta most először tudott a pontzónában végezni.

Az ötödik helyen eközben egy holtverseny látható George Russell és Fernando Alonso között. Akárcsak Hamilton, úgy Russell is profitált a Mercedes javuló formájából, és az időmérőn érzése szerint még akár a pole is meglehetett volna számára, ha nem hibázza el az utolsó gyorskörét. A versenyen aztán a rajtnál ugyan vesztett két pozíciót, amit már nem tudott visszahozni, de végig stabilan teljesített, és értékes pontokat gyűjtött a csapat számára.

Alonso története eközben azért is érdekes, mert ő be sem fejezte a futamot, mégis 8 pontot kapott az erősorrendben, mindez azonban nem véletlen. A spanyol a hősies Amerikai Nagydíja után Mexikóban is jól ment, és vélhetően övé lett volna a hetedik hely, ha az autója nem mondja fel a szolgálatot néhány körrel a leintés előtt.

A megmaradt négy helyet még Sergio Perez, Alex Albon, Lando Norris és Esteban Ocon szerezték meg. Feltűnő lehet azonban, hogy ezúttal nincsen ferraris versenyző a legjobb tízben. Ez egyértelműen annak a jele viszont, hogy a vörös autók alulteljesítettek a magaslati levegőben, és messze elmaradva a Red Bulltól és a Mercedestől futották a kvalifikációt és a versenyt is.

