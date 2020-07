Verstappen Vettelről: Csak próbáltam kedves lenni…

Mostanában sok szó esik arról, hogy hol folytathatja a pályafutását Sebastian Vettel. A német versenyző elmondta, korábban tárgyalt a Renault-val és valószínűleg elfogadná a Red Bull ajánlatát.

A Servus TV adásában pedig Max Verstappen mondta azt, hogy el tudná képzelni Vettelt a csapattársaként, a Stájer Nagydíj csütörtöki napján viszont már azt mondta, csak udvarias akart lenni, valójában nagyon elégedett jelenlegi társával, Alex Albonnal.

Vettelnek még nincs szerződése jövőre, örülnél neki, ha a Red Bullhoz igazolna?

„Hétfő este én is szerepeltem abban a TV-műsorban, amelyben Seb is, mellette ültem, és megkaptam ezt a kérdést. Csak próbáltam udvarias és kedves lenni, ezért mondtam azt, hogy el tudnám képzelni a csapattársamként. De szerintem pillanatnyilag a csapat nagyon elégedett mindkettőnkkel, és én is nagyon örülök annak, hogy Alex a csapattársam.”

„Először is azért, mert egy nagyon kedves srác, ez pedig a csapat szempontjából nagyon jó. Ezen kívül jól tudja beállítani a kocsit, jó visszajelzéseket ad a csapatnak és gyors is, ezért nem hiszem, hogy lenne ok a változtatásra, és szerintem ugyanezt gondolja Christian Horner és Helmut Marko is. De nem tudom, nem én hozok döntést ezekben a kérdésekben.”

Arra számítasz, hogy ismét a közepes gumin fogsz részt venni a Q2-ben? Ez lehet az egyetlen lehetőség arra, hogy legyőzzétek a Mercedest normál körülmények között?

„Először is meg kell néznünk, hogy milyen lesz az időjárás, mivel van esély arra, hogy esni fog szombat délután, és ez esetben mindenki olyan gumival rajtolna, amilyennel szeretne. Fontos tényező még az időjárás, és szerintem most hidegebb lesz, mint múlt vasárnap.”

„Egy kicsit az autónk is más lesz, mint előző héten volt, szóval egyelőre erről még nem tudtunk döntést hozni.” – mondta a holland.

Te miért nem térdeltél le a verseny előtt a rasszizmus elleni harc részeként?

„Ezt már elmagyaráztam a Twitteren és az Instagram-oldalamon is. Szóval nem gondolom, hogy újra bele kellene mennem ebbe. Ha nem olvastad el, akkor menj fel a Twitter-oldalamra, és olvasd el.” – utalt Verstappen erre a bejegyzésére.