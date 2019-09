Verstappen óriásit ment Szocsiban, rettentően sokat kapott a Mercedes

Az első szabadedzés a Ferrari sikerét hozta Charles Leclerc vezetésével, aki majdnem 0.5 másodpercet adott Sebastian Vettelnek a másik SF90-nel. Kettejük közé Verstappen ékelődött be a Red Bull-Honda autójával, méghozzá igen közel a monacóihoz, de ne feledjük, a holland a taktikai motorcseréje miatt 5 helyes rajtbüntetést fog kapni, akárcsak a csapattársa, Albon, valamint Gasly a Toro Rossónál, míg Kvjat a komplett csere miatt a rajtrács végére kerül.

A Mercedes az FP1 ideje alatt igen visszafogott volt, és főként a közepes gumik tesztelésére koncentráltak. Egyedüliként a mezőnyből közepes abroncsokon futották meg a legjobb körüket, így a valós tempójuk még váratott magára. Arra azonban voltak jelek, hogy a három top-csapat közel lehetnek egymáshoz.

FP2

A második szabadedzésen is teljesen száraz feltételek mellett gurulhattak pályára a versenyzők Szocsiban az orosz aszfaltcsíkon. Az induláskor a levegő hőmérséklete 23°C volt, míg a pálya hőmérői 30°C-ot mutattak. Közvetlen a tréning előtt erősítette meg a Mercedes, hogy elkészült az FP1-en megsérült hátsó szárny Bottas autóján. A javítás mellett meg is erősítették az elemet, hogy azzal újra ne legyen gond. Norirs nem várt sokat a McLarennel, és 2 perccel a zöld jelzés után pályára gurult a McLarennel a közepes gumikon. Röviddel után a hazai sztár, Kvjat is kihajtott, aki délelőtt az üzemanyag-rendszer miatt veszített sok időt.

Az időmérős etapok a lágy gumikon igen érdekesen alakultak, melynek a végén Verstappen, aki vasárnapra 5-helyes rajtbüntetést kap a motorbüntetés miatt, több mint 0.3 másodperccel autózott jobb időt, mint a második helyen végzett Leclerc. A Ferrari monacói pilótája pedig a mögötte lévőket illetően volt érinthetetlen, beleértve a csapattársát, aki az FP1-hez hasonlóan rengeteg kapott, de nem volt igazán tiszta köre, és az üzemanyag-terheléseket, valamint a motorbeállításokat továbbra sem ismerjük.

Ettől független nagyon érdekes, hogy a Mercedes 0.6 és több mint 1 másodpercre volt a legjobb időhöz képest, ami hatalmas differenciát jelent. Ez pedig már egy olyan különbség, amit a hosszabb etapokkal nem lehet orvosolni. Kérdés, hogy mindez mennyire volt reális a németek részéről, de most valóban időmérős köröket mentek a lágy abroncsokon. A W10-nél szeretne játszani a számokkal, ám Bottas és Hamilton sem volt túlságosan elégedett, és szombatra még sokat változtathatnak, valamint már úton van az eső.

A középmezőnyben kissé meglepő módon Gasly diktálta a tempót, akinek volt egy kis incidense a csapattársával. A két Toro Rosso egy pillanatra össze is ért egymással. Kvjat gyorsan bocsánatot is kért, és azt mondta, nem látta a franciát. Az orosz nem jutott be a TOP-10-be, és a leggyorsabb köre pár tizedmásodperccel lassabb is volt.

Ez azonban elegendő volt ahhoz, hogy Pérez, Hülkenberg, Stroll, Norris és Albon is beférjen közéjük. Pérez és Hülkenberg egy igen hasonló kört ment. A Red Bull thai újoncának programja nem volt teljes, mivel egy sérülés miatt ki kellett cserélniük a padlólemezt, valamin volt egy nagyon necces jelenete is, ami hatalmas csattanással is végződhetett volna. A Mercedes világbajnoka teljes sebességgel érkezett a 3-as kanyarnál, míg a Red Bull versenyzője hűtőkörön volt. Albon nem látta az érkező világbajnokot. Hatalmas csattanás lett volna.

A mezőny második felében találtuk még Ricciardót és Räikkönent is, akárcsak a másik Alfa Romeót. A svájciak egyelőre gyengélkednek, míg az ausztrál nagyot zuhant az FP1-hez képest, addig Sainz 17. helye sem tűnik reálisnak. A spanyol nagyon elégedetlen volt az egyensúllyal, amit borzasztónak nevezett. A leglassabb idővel most is Kubica állt elő. Több mint 1 másodpercet kapott a csapattársától. A mezőnyből mindenki lágy gumikon teljesítette a legjobb körét.