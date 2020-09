Verstappen valószínűleg a baleset nélkül sem fejezte volna be a futamot

Ennek következtében visszaesett a mezőny közepére az 1-es kanyar végéig, a 2-es kanyar felé pedig belekeveredett egy balesetbe, amelyben benne volt Räikkönen, Gasly és Grosjean is. A holland a csapatrádióban egy igazi kabarénak nevezte a helyzetet.

Egy motorprobléma miatt már a múlt heti Olasz Nagydíjat is fel kellett adnia Verstappennek, most pedig érthető módon egyáltalán nem volt boldog az újabb technikai gond miatt, amely még a rajtrácsra vezető körökben ütötte fel a fejét.

„Már a kivezető körön is bekapcsolt egyszer a lefulladásgátló. Jól rugaszkodtam el, és Lewis mellé mentem. Még Valtterinél is jobb rajtot vettem, de amint padlógázt nyomtam, a motornak hasonló problémája akadt, mint ami Monzában is volt” – nyilatkozta a holland kiesése után.

„Nem volt elég erőnk, és bekerültem a mezőny sűrűjébe. Utána meg már könnyű belekerülni egy balesetbe. Azt sem tudom, hogy mi történt pontosan.”

Amikor megkérdezték tőle, hogy ideges-e amiatt, hogy ilyen korán ki kellett szállnia, Verstappen a következőket mondta: „Nem is lettünk volna abban a pozícióban. Nagyon frusztráló, hogy egy újabb kiesést kellett elkönyvelnünk.”

„Ez van viszont. Egyáltalán nem vagyok most boldog, de nem tudok rajta változtatni.” Pierre Gasly, aki szintén részese volt a rajt utáni balesetnek, elmondta, hogy az incidens amiatt történt, mert mindenki ugyanazért a pályarészért küzdött.

„Túl sok autó egy helyen. Elég kaotikus volt az első kanyarba menet, aztán a másodikban is. Kimi és Grosjean között voltam, aztán hirtelen szendvicsbe fogtak, és egyszerűen csak összeütköztünk.”

