Verstappen valamilyen szinten örült a Ferrari-katasztrófának

Max Verstappennek a szabadedzések alapján egyáltalán nem nézett ki az, hogy az első sorból fog indulni, azonban talán annak is köszönhetően, hogy a két Ferrari sorban kiszállt az időmérőn, megnyílt a lehetőség előtte, hogy igazán jó eredményt érjen el, és ez sikerült is neki: a két Mercedes közé beékelve magát második lett. Az üröm az örömben azonban az, hogy egy saját műszaki hiba miatt a lágyakon tudott csak bejutni a Q3-ba, de ettől még elégedetten értékelt a kvalifikáció után:

„A Q1-ben még a Ferrarik voltak elég erősek, és ilyenkor az utolsó szakaszra a különbségek csak nőni szoktak, úgyhogy ebből a szempontból még örülhetünk is, hogy kiestek. Nekem személy szerint a Q1-ben még jó volt, ott érezhetően a határokra tudtam tenni a kocsit, de az utolsó szakaszra vesztettünk a tapadásból. Valószínűleg az tett be a gumiknak, hogy közben melegebb lett. Ettől még a második hely elég jó, és boldog vagyok miatta.”

A Red Bull szurkolói is infarktus közeli állapotba kerülhettek, amikor a második szakasz elején Verstappen visszagurult egy felvezető kör után a boxba, és elkezdték bütykölni a kocsit, végül azonban sikerült visszaküldeni a hollandot a pályára, aki be is került az első tízbe – de a lágyakon:

„Igen, azt a kört egy másik módban akartam megfutni, de a rajt/célvonal átlépésekor volt egy kihagyás, és egyből csökkent a kocsi teljesítménye. Onnantól tudtam, hogy ennek a körnek lőttek, úgyhogy inkább visszamentem a boxba, ott mindent ellenőriztek, és mehettem ki újra. Persze sajnos nem tudtam ugyanazokon a keverékeken bejutni, mint a többiek, de ez most így jött össze.”

„Silverstone-ban a turbóval volt probléma, és nem tudom, hogy most más volt-e, de eléggé hasonló jelenség volt. Szerencsére mindenki keményen dolgozik azon, hogy ezt a múltévá tehessük. Az utolsó szakaszban, amikor igazán számított, már nem volt semmi gond, és ez szerintem azt mutatja, hogy ez sikerült is.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 Fotó készítője: Steven Tee / LAT Images

Ausztriában a hőségben remekül ment a Red Bull, de Verstappen úgy érzi, a holnapi 25 fok körüli hőmérsékletben jóval nehezebb dolguk lesz:

„Sajnos holnap úgy néz ki, hogy csak 24-25 fok lesz, úgyhogy nem lesz elég nagy a hőség ahhoz, hogy támadjunk. A futamokon amúgy is erősebbnek érzem magunkat, mint máskor, de most más gumikon fogunk indulni, és nem tudjuk, ezek mit fognak hozni holnap. A remény az, hogy fogok tudni tapadni rájuk, és esetleg támadni is.”

