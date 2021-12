Verstappen vagy Hamilton lesz stratégiai előnyben az Abu Dhabi Nagydíjon?

A tegnapi időmérőn Max Verstappen és Lewis Hamilton szerezte meg az első két rajtkockát, ráadásul az Abu Dhabi Nagydíjon különböző keverékkel fog rajtolni a két bajnokaspiráns. Verstappen azt követően, hogy elfékezte a közepes gumikat, a lágy abroncsokkal jutott tovább.

Ez azt jelenti, hogy Verstappen agresszívebb, Hamilton pedig konzervatívabb keveréken indul, egy gumiterhelő pályán pedig ez egyértelmű hátrány lenne Verstappen számára, de az Abu Dhabiban történt előzmények alapján ez nem most nem biztos, hogy hátrány lesz.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner az időmérő után arról beszélt, hogy nem igazán csalódottak amiatt, hogy a lágyakon indulnak, hiába tartósabb a közepes keverék – a gumikopásban pedig kulcsfontosságú a pályapozíció is, ráadásul a rajtnál előnyt jelenthet a holland számára a gumielőny és a tisztább ív.

Még több F1 hír: Hamilton összeesküvést sejt Verstappen elfékezése mögött

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff viszont úgy véli, hátrányt jelent a Red Bullnak, a lágy keverék. A lágy előnyeként azt nevezte meg, hogy „eltűnhet” vele valaki a távolban, azonban gyorsabban kopik.

Verstappen egy korai sprinttel agresszív, kétkiállásos stratégiát választhat, amely alatt megpróbálhat kiautózni annyi előnyt, hogy a második kiállás után a pályán megverje a britet a frissebb gumikkal.

Az viszont inkább Hamilton kezére játszik, hogy Abu Dhabiban hosszúak a bokszkiállások, emiatt általában egykiállásos stratégiát lehet látni a helyszínen, de ezúttal megvan a lehetőség valami új kipróbálására, amelyben pedig Verstappen kezére játszik, hogy valamelyest javultak az előzési lehetőségek a pálya átalakításával.

Wolff úgy gondolja, a két kiállás is egy járható stratégia lesz, és izgalmas stratégiai küzdelemre számít a Mercedes. A német istállónak pedig azt is be kell kalkulálnia a versenyre való felkészülésben, hogy Hamilton mögött Norris és Perez is a lágyakon indul.

Amennyiben valamelyikőjüknek sikerülne megelőznie a britet, azzal Verstappen előtt megnyílna a lehetőség egy nagyobb előny kiautózására. És amíg a Red Bull és a Mercedes is bízik a döntésében, addig Norris meglehetősen független nyilatkozatot adott ezzel kapcsolatban.

„A közepes keveréket ideálisabbnak gondoltuk, és szerintem Max is a közepeseken akart lenni. Mi is a közepesen akartunk indulni, de nem volt elég jó a tempónk ahhoz, hogy továbbjussunk velük.”

„Nyilván a rajtnál a lágy az erősebb gumi, de gyorsabban is kezd el kopni. Trükkös futam lesz, és mindkét keveréknek vannak előnyei és hátrányai” – mondta a harmadik helyről rajtoló brit.

Egyelőre tehát úgy tűnik, hogy minden adott egy kiváló és izgalmas bajnoki fináléhoz, amelyben a stratégia szerepe is hangsúlyos lehet, ráadásul a pontegyenlőség miatt az lesz a világbajnok, aki ma több pontot szerez.

Koronavírus-fertőzés miatt csak egy autóval indulhat a Haas Abu Dhabiban...