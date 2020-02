Verstappen utolsó esélye - 8 rekord, amely 2020-ban megdőlhet

2010. november 14-én Sebastian Vettel lett minden idők legfiatalabb világbajnoka, a német 23 évesen 4 hónaposan és 11 naposan nyerte első vb-címét, ezzel átadva a korábbi csúcsot, amelyet Lewis Hamilton tartott. A brit két évvel korábban 23 évesen és kilenc hónaposan lett csúcstartó. Idén azonban ketten is akadnak, akik eséllyel küzdenek ezért a rekordért, Max Verstappen és Charles Leclerc is megdöntheti ezt a csúcsot. De 2020 számukra az utolsó év erre.

A Mercedes is nagy rekord kapujában áll, a németek tavaly beállították a Ferrari korábbi teljesítményét a zsinórban szerzett hat világbajnoki címmel, miközben a zsinórban hat egyéni elsőséggel már így is új mércét állítottak fel. 2020-ban meg lehetnek a németek hetedik elsőségei, ezzel minden téren egyedülállót alkotva.

Rajt-cél győzelmek

4 / 8

Fotót készítette: Sutton Images

Hamilton pályafutása során már 19 rajt-cél győzelmet aratott, csak tavaly ötöt, ezzel be is állította Ayrton Senna 1991 óta fennálló csúcsát, amelyet idén át is adhat a múltnak a brit versenyző.