Verstappen utólag már tud ezen is nevetni

A kissé még vizes Hungaroringen Valtteri Bottas nem a legjobban kapta el a rajtot, így Verstappennek sikerült elmennie mellette, a finn azonban csúnyán benézte a féktávot. Ennek pedig egy komolyabb baleset lett a vége, amely több áldozatot is követelt.

Kiesett többek között Sergio Perez, Lando Norris és Charles Leclerc is, Verstappen Red Bullja pedig komolyan megsérült, így a versenyt csak a kilencedik helyen tudta befejezni. A Ziggo Sport jóvoltából a friss világbajnok most újra visszanézhette ezeket az eseményeket, de utólag már nevetni is tud rajtuk.

Még több F1 hír: A hollandok „megvetendőnek“ nevezik a Mercedes viselkedését

„Hihetetlen. Az természetesen egy drámai futam volt számunkra, ahol újra sok pontot buktunk Silverstone után” – mondta már inkább mosolyogva. A nyári szünet előtt persze még nem mosolygott, hiszen akkor két futam alatt lett semmivé a 33 pontos előnye, és Lewis Hamilton ezzel visszajött a bajnoki harcba.

Verstappen azonban nem hibáztatja Bottast a történtekért, mert meg tudja érteni, hogy a mercedeses mit próbált elérni akkor. „Valtteri mindig is nagyon rendes srác volt. Ő nem ilyen, egyszerűen csak hibázott egyet.”

„Megpróbálhatod visszanyerni az elveszített pozíciókat, de az első kanyar az intereken mindig nehéz. Ez viszont egy picikét sok volt.” A holland persze tudja, hogy ez bárkivel előfordulhat. „Nagyon gyorsan megtörténhet az ilyesmi. Én is jártam már párszor hasonlóan Spában az első kanyarban.”

Marko szerint ez még nem a legjobb Verstappen volt