Verstappen: Úgy éreztem, én vagyok a legnagyobb idióta a világon!

A 2020-as Magyar Nagydíjon már a verseny rajtja előtt szokatlan kép tárult elénk: Max Verstappen a falnak ment a nedves pályán. Végül a Red Bull dolgozóinak kiváló munkája miatt a felvezető körre már készen állt a holland pilóta autója.

A Red Bull pilótája a holland RacingNews365-nek nyilatkozott arról, hogyan történt az incidens, amelynek ellenére Verstappen a második helyen fejezte be a futamot.

„A nyolcadik fokozatot akartam szinkronizálni, és a 4-es kanyar felé menet is ez járt a fejemben. A nedves pályán viszont nem volt elég magas a végsebességem. És aztán arra gondoltam, hogy talán az egyenesben is megtehetem ezt, és így is tettem.”

„De aztán nagyon gyorsan feltűnt, hogy túl későn fékeztem. Mindent megtettem, hogy ne blokkoljanak a kerekek, de ekkor már nem volt semmi tapadásom” – mondta nevetve a 23 éves versenyző.

„Ekkor úgy éreztem, én vagyok a legnagyobb idióta a világon. De a hétvégém már ez előtt sem alakult fényesen, és nem akartam, hogy így intsek búcsút neki. Nem kellett volna így alakulnia. Hátramenetbe kapcsoltam, próbáltam visszavinni a kocsit a rajtrácsra, a szerelők pedig fantasztikus munkát végeztek.”

Verstappen autója végül 20-25 másodperccel a felvezető kör előtti jelzés előtt lett készen, a tízszeres futamgyőztes pedig mindent rendben talált a masinán.

„A szerelés után egyszerűen minden tökéletes volt. A kerékösszetartás és a kormány is rögtön megfelelő volt, sőt talán még gyorsabb is volt az autóm a szerelés után, mint előtte!” – mondta.

Salo tagadja, hogy tud a Ferrari motorbüntetéséről…

A Motorsport Images gyönyörű képeinek segítségével megtekinthetitek a 2021-es F1-es rajtrácsot.