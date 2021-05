Annak ellenére, hogy a csütörtöki első szabadedzést a 3., a délutáni másodikat pedig a 4. helyen zárta, egyáltalán nem nyilatkozott elégedetten a Red Bull holland pilótája, Max Verstappen, aki továbbra is kiélezett harcban van Lewis Hamiltonnal a világbajnoki címért.

„Jó érzés újra itt lenni, de persze abban reménykedtem, hogy ennél egy kicsit gyorsabbak leszünk, de attól még remek vezetni ezen a pályán” – kezdte az értékelését a Sky Sports-nak Verstappen, aki nem is akarta a forgalomra fogni, hogy nem ő autózta a leggyorsabb időket.

„Túl lassúak vagyunk, és még csak nem is egy kicsit, hanem nagyon. Valamit találnunk kell, mert a forgalom mindenkinek ugyanolyan. Az összidő helyett a legjobb szektoridőket kell néznünk, de ott is el vagyunk maradva a legjobbaktól.”

„Nem is volt annyira jó az autó vezethetősége. Általában egyből jól érzem magamat az autóban, és rögtön a tempóra tudok koncentrálni, de most nem ez a helyzet, és minden kicsit tovább tart, mint ahogyan szeretném. Eddig ez a legnehezebb hétvégénk a szezonban.”

Verstappent Hamiltonhoz hasonlóan meglepte a Ferrari, de szerinte a Ferrari kiemelkedő teljesítménye is azt mutatja, hogy mennyire gyenge volt a mai napon a Red Bull.

„Engem is meglepett, hogy milyen erős a Ferrari, de szerintem ez is csak azt mutatja, hogy mi milyen gyengék voltunk. Ők nagyon jó munkát végeztek, mi pedig nem annyira, így a különbség most igen nagy. Szerencsére lesz egy teljes napunk holnap, szóval lesz időnk megkeresni a problémáinkat, de nagyon sok változtatást kell majd elvégeznünk.”

Sergio Perez azok után, hogy az első szabadedzést még a leggyorsabb idővel zárta, a második szabadedzésen már 6 tizeddel elmaradt Verstappentől is, ami csak a 8. helyre volt elég. A mexikói ennek ellenére jóval pozitívabban értékelt, és Verstappentől eltérően nagyobb jelentőséget tulajdonított a forgalomnak.

„Az autó nagyon jó volt. Végeztünk egy pár változtatást a délutánra, ami azonban nem úgy sült el, ahogyan akartuk. Sok adatunk van szombatra, de ettől függetlenül még meg kell találnunk az egykörös tempónkat.”

„Elég rossz etapom volt a lágyakon, és óriási forgalomba kerültem, így nem is sikerült jól a harmadik szektorom. A legjobb szektoridőt ott a közepeseken értem el.”