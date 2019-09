Verstappen: Tudjuk, miért rosszak a rajtjaink, de nehéz megoldani…

Az előző heti spái futamon Max Verstappen rosszul jött el a rajttól, így Kimi Raikkönen és Sergio Perez is át tudta ugrani a holland versenyzőt, amelynek vége az lett, hogy Verstappen összeütközött az Alfa Romeo versenyzőjével, és nem sokkal később ki is esett.

Verstappennek pedig a monzai versenyt motorcsere miatt a rajtrács végéről kell majd megkezdenie, az olasz nagydíjhétvégén pedig a 21 éves pilóta a Motorsport.com-nak nyilatkozott arról, mi a különbség a hondás és a korábbi renault-s rajtok között.

„Tudjuk, mi a probléma, de elég nehéz megoldani. Remélhetőleg az új specifikációval már jobban fog menni a dolog. Miután kiengedem a kuplungot, utána kezdünk el kicsit szenvedni. Ha ezt az előző évekkel hasonlítjuk össze, akkor ha rosszul rajtoltam, akkor sem vesztettem pozíciót. Ha pedig jól sikerült a rajt, akkor sokszor meg is előztem valakit. Most viszont ha jó a rajtom, akkor meg tudom tartani a pozíciómat, ha pedig rossz, akkor vesztek 1-2 helyezést.”

Még több hír: Bemutatta az Audi az új festését a Formula E-ben

„Trükkös a dolog, mert tavaly ha volt is egy kisebb problémánk, akkor sem volt nagy gond a rajtnál. Idén viszont sokszor túlságosan kipörögnek a kerekeim. Talán ebben az is szerepet játszik, hogy idén hidegebbek a gumik. Természetesen ez nem kifogás. Azt gondolom, jobbak is tudunk lenni ennél, és remélhetőleg az új motorral a helyzetünk is javulni fog.”

„Szerintem jól szokott menni a rajtprocedúra. Azt utóbbi 2 évben megmutattam, hogy átlagban a 2. vagy 3. voltam a szezonban. Nem hiszem, hogy én csinálnék rosszul valamit. Persze néha te is tudsz jobb munkát végezni, de összességében szerintem ez inkább az alacsony fordulatszámnál lévő forgatónyomatékon múlik.”

Verstappen abban egyetért, hogy Honda-motoros autók közül általában rá kerül a legnagyobb rivaldafény, ugyanis ő szokott rendre az első kettő-három rajtsorból indulni.

„Nem tudom, mi a helyzet a Toro Rossóval. Szerintem ha Pierre-rel hasonlítom össze magam, általában én rajtoltam kicsit jobban. Természetesen amikor a második, harmadik, vagy negyedik helyről indulsz, akkor rád fókuszál a kamera, és még rosszabbul néz ki a dolog.”

További híreink: Egyre többet mutat magából a Hyundai elektromos autója

„Nyilván nem csak rossz rajtjaink vannak, voltak olyanok, amikor sikerült pozíciót nyernem, míg például Magyarországon meg tudtam tartani az első helyemet. Talán egy kicsit a pályán is múlik, hogy hogyan sikerül a rajt.”

„A Honda pedig folyamatosan dolgozik az ügyön. De látnunk kell, hogyan működik az új motor a pályán, ugyanis az előző motorok is jól működtek a tesztpadon, de azokkal sem javult a helyzetünk a rajtoknál. A vezethetőség rendben van, ahogy a korábbi motorokkal is rendben volt, csak a fordulatszám és a többi cucc lehetne jobb.”

„Természetesen nem mehetek bele a részletekbe, mert ez titok. A trükkös rész egyedül akkor jön, mielőtt kiengedem a kuplungot, és amíg az első fokozattól eljutok a második fokozatig.”

Még több F1 hír: Megérkeztek az első képek Monzából

Verstappen magabiztos azt illetően, hogy hiába rajtol majd hátulról, sok helyezést tud majd javítani a vasárnapi versenyen, főleg ha valóban esni fog.

„Meglátjuk, hogy esni fog-e az eső. Én remélem, hogy esni fog, ugyanis akkor versenyképesebbek tudunk lenni. Monzában pedig lehet előzni. A probléma, hogy nem vagyunk versenyképesek a Ferrarihoz vagy a Mercedeshez viszonyítva. Más pályákon hátulról rajtolva is a dobogón tudtam végezni, de ez csak azért volt, mert nagyon jó volt a tempónk és más stratégiát választottunk, mint a többiek.”

„Néha igazából még segít is, ha nem kerülsz forgalomba a futam elején, aztán jók maradtak végig az abroncsaim, vagy hamar kiállsz, újra bekerülsz a csoportba, és aztán nehéz megelőzni téged. Szóval Monzában nem számítok arra, hogy a dobogón végezhetek, de ha az ötödik helyig fel tudok kapaszkodni normál körülmények között, akkor szerintem az már jó eredmény lenne számunkra.”

Augusztusban volt 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.