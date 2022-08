Verstappen tolatva is megverte Cunodát Zandvoortban – videó!

A Red Bull szokásához híven most is előállt egy szórakoztató és egyben vicces videóval, és mivel Max Verstappen hazai futama következik, nem is kis produkcióval rukkoltak elő a szurkolók szórakoztatására. A világbajnok holland Juki Cunodával versenyzett, a klasszikus DAF-versenyautókkal, azonban volt egy kis nehezítés is: tolatva kellett menni.

Cunoda már a kvalifikációs körén falba rakta az autót, miután egyszer csak belekormányzott és becsapódott. Verstappen ezzel szemben egyben tudta tartani az autót, így pedig megszerezte az első rajtpozíciót a futamon.

A versenyen Verstappen gyorsabbnak bizonyult a japánnál. Cunoda mindent megtett, hogy utolérje a regnáló világbajnokot, de nem tudta megakadályozni, hogy Verstappen megszerezze első győzelmét a héten.

A Holland Nagydíj a pénteki első két szabadedzéssel kezdődik. Verstappen az elmúlt három versenyhétvégén aratott győzelmeinek köszönhetően kiváló formában van. A világbajnokság éllovasa biztos előnnyel vezet Charles Leclerc előtt, és jó úton halad pályafutása második világbajnoki címe felé.