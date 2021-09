Verstappen természetesen hazai futamára is egyedi sisakkal készült (videó)

Különleges hétvége ez számára, hiszen most először versenyezhet majd hazai közegben a hollandok nagy tehetsége és bajnokesélyes pilótája. Ennek pedig nyilván meg is akarta adni a módját, ezért egy egyedi sisakdizájnt fog használni most hétvégén is.

Ez a darab azonban merőben eltér a spáitól, ahol a narancssárga szín dominált, most azonban a hagyományos holland színek, a zászlót alkotó kék, fehér és piros van előtérben, miközben a motívumok igazán részletesek lettek rajta.

Verstappen szerint olyan hatást kelt, mintha valaki kézzel festette volna meg, ahelyett, hogy fújták volna, és talán nem is téved, hiszen közelebbről megnézve valóban rengeteg kis apróságot lehet kiszúrni rajta.

Már csak az a kérdés, szerencsét hoz-e neki ez a dizájn hazai közönsége előtt. Zandvoort egy elég különleges aszfaltcsík több szempontból is, de főként a komolyabban megdöntött kanyarok miatt lesz érdekes figyelni, mire mennek a versenyzők.

Komoly kihívás lehet fizikai szempontból a mostani hétvége