Verstappen: Talán szerencsénk is volt, de az autó egyensúlya és a gumikezelés volt a győzelem kulcsa

Verstappen a rajtnál próbálta támadni Leclerc Ferrariját, de az előzés nem jött össze, majd az első virtuális biztonsági autó után helyet cseréltek a második helyen álló Leclerc-rel, aztán pár körrel később a Red Bull is meglátogatta a bokszot, ahol egyik pilóta kerékcseréje sem ment simán.

Leclerc ezután az élre állt, míg Perez és Verstappen helyet cserélt, de előbb Carlos Sainz, majd Charles Leclerc autója is megállt, így ezután a Red Bull simán nyerte meg a futamot. Verstappen füllére többször is rászóltak, hogy ne nyomja annyira, hiszen pontosan tudja, hogy milyen érzés itt elveszteni egy futamot az élről.

Még több F1 hír: Verstappen nyert, mindkét Ferrari kiesett Bakuban!

A holland nem hibázott és szépen behozta a Red Bullt az első helyre, ezzel pedig tetemesre növelték az előnyüket az egyéni és a konstruktőri világbajnokságban is. Verstappen a futam után a gumikezelést és a jó egyensúlyt emelte ki, de tudja, hogy még nincs lefutva a szezon.

„Nem lehet azt mondani, hogy megváltás lenne a tavalyi év után, de a tempó nagyon jó volt, az autó egyensúlya nagyon jó volt. Talán kicsit szerencsések is voltunk a Ferrari kiesése miatt. Az abroncsok nagyon jól működtek, ez a legfontosabb, hogy jól tudjuk kezelni a gumikat” – mondta Verstappen a futam utáni interjúban.

„Minden hétvége más, most Kanada következik, megérdemelten végeztünk most az első két helyen, de ide-oda fog menni még ebben a szezonban az ütésváltás, így továbbra is keményen kell dolgoznunk” – tette hozzá a bajnoki éllovas és címvédő.