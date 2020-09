Verstappen születésnapot ünnepel, de egy dolog miatt szomorúság foghatja el

Szinte hihetetlen, hogy Max Verstappen még mindig csak 23 éves, ám ez is csak azt jelzi, hogy egy tehetséges versenyzőről van szó, aki már fiatalon szerepet kaphatott a száguldó cirkuszban.

A holland társaihoz hasonlóan gokartozással kezdte pályafutását, aminek előremenetelében édesapja, Jos Verstappen is nagy szerepet játszott, ám minden bizonnyal az sem volt hátrány, hogy édesanyja, Sophie Kumpen is kiváló gokartosnak számított.

A gokartos évek után Verstappen formula autókra váltott, és megkapta a lehetőséget, hogy a Van Amersfoort F3-as csapatában szerepeljen. A versenyző élt is a lehetőséggel, hiszen 10 győzelmet is szerzett a szezonban, amitől többre senki sem volt képes, ám a sok kiesés miatt végül ez is csak a harmadik helyre volt elegendő.

Helmut Markónak azonban ennyi is elég volt, meglátta a fiatal hollandban a potenciált, így egy év formaautózás után már az F1-ben találhatta magát.A 2014-es szuzukai teszten Verstappen a legfiatalabb versenyzővé vált a Forma-1-ben, egy évvel később az Ausztrál Nagydíjon pedig szintén ő lett a legfiatalabb, aki elindulhatott egy versenyen.

A Toro Rosso színeiben több pontot is szerzett, ami tovább erősítette Helmut Markóban azt az érzetet, hogy Verstappennel jó lóra tettek.

2016-ban aztán élete lehetőségét is megkapta, ugyanis mindössze négy futammal a bajnokság kezdete után átvehette Daniil Kvyat helyét a Red Bullnál. A lehetőséget pedig megragadta, hiszen az élen lévő két versenyző hibájának is köszönhetően ugyan, de rögtön győzelemmel mutatkozott be a Spanyol Nagydíjon, ezzel elhódítva a legfiatalabb futamgyőztesnek járó címet is.

Verstappen azóta csak érettebb lett, a teljesítménye továbbra is impozáns, ugyanakkor a csapat még nem tudott olyan autót biztosítani számára, amivel valós esélye lehetne a világbajnoki cím megszerzésére.

Mindez pedig azért töltheti el szomorúsággal a hollandot, mert az idei az utolsó év arra, hogy a legfiatalabb világbajnok címet is bezsebelje, ám a Mercedes dominanciája miatt minden bizonnyal ez leginkább csak vágyálom marad a számára.

