Verstappen szórakoztató szezont szeretne idén is

Max Verstappen elérte legnagyobb célját a Forma-1-ben, most, hogy megnyerte első bajnoki címét. A holland 2028-ig meghosszabbította szerződését a Red Bull-lal, ami 31 éves koráig köti a csapathoz. A tavalyi feszült csata után nem csoda, hogy nyugodt szezont szeretne a holland, habár ez egy domináns autó nélkül aligha lehetséges.

A regnáló világbajnok azonban azt mondja, még több bajnoki címet szeretne nyerni. „Természetesen reménykedem még több bajnoki címben, de még ha ez nem is sikerül, úgy gondolom, hogy már elértük a legmagasabb célunkat” - mondta a Verstappen.com-nak adott beszélgetésben.

A holland a következő szezont már kicsit nyugodtabban kezdheti a Forma-1-ben, hiszen a tavalyi szezonban bebizonyította, hogy a mezőny egyik legjobb pilótája: „Én is szórakoztató szezont remélek, jó versenyekkel, amelyeken jól érezzük magunkat. Végül is ez is fontos" - zárja.

Verstappen 2022-ben megvédheti első világbajnoki címét, ami kevés versenyzőnek sikerült a Forma-1 történetében. Az előszezoni tesztek alapján elég jól áll a Red Bull, habár korai még tippelgetni. A szezonnyitó hétvégéjéig azonban már csak pár nap, így hamarosan minden kiderül.

