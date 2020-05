Verstappen szerint nem Ricciardót fogja leigazolni a Ferrari

Ma érkezett a hír, hogy Sebastian Vettel és a Ferrari 2020 végén külön utakon folytatja tovább, így pedig megüresedett a Forma-1 egyik legkívánatosabb ülése. A hírek szerint a két legesélyesebb pilóta Vettel pótlására Daniel Ricciardo és Carlos Sainz lehet.

A Red Bull versenyzője, Max Verstappen is elmondta a véleményét erről, aki egy instagramos kérdezz-feleleken válaszolt, amelyet a Puma megbízásából a korábbi Forma-1-es versenyző David Coulthard vezetett.

„Egy ideje sok spekuláció folyt arról, hogy Sebastian a Ferrarival fogja-e folytatni, vagy sem. Nos, ma kiderült, hogy nem velük fogja folytatni. Szerintem már nem kell sokat várnunk arra, hogy kiderüljön, ki fogja átvenni a helyét.”

„Egyértelmű, hogy nem én leszek az, ezt elárulhatom. Én a Red Bullnál versenyzek. Láttam néhány olyan kérdést, hogy én igazolok-e a Ferrarihoz, de nem.”

„Ez van. Valaki meg fogja kapni annak a lehetőségét, hogy a Ferrarinál versenyezhet, és természetesen egy kiváló csapatról van szó, és biztos vagyok abban, hogy jó döntést fognak hozni a pilótájukat illetően. Aztán majd meglátjuk, mi fog történni.”

A McLaren-pilóta Carlos Sainz és a Renault-nál versenyző Daniel Ricciardo azért is komoly jelölt a Ferrari Charles Leclerc melletti helyére, mivel mindkettejüknek lejár a szerződése 2020 végén.

Carlos Sainz Jr., McLaren, and Daniil Kvyat, Toro Rosso, in the drivers parade

Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images