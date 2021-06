Verstappen szerint „minden egyes hétvégén” ilyen teljesítményt kell nyújtaniuk

Max Verstappen rajt-cél győzelmet aratott a 2021-es Stájer Nagydíjon, egyedül a leggyorsabb körért járó extra pont nem lett az övé, de így is 18 pontosra nőtt az előnye a második helyen célba érő Lewis Hamiltonhoz képest.

A Red Bull 2013 óta nem látott győzelmi sorozatban van, 4 versenyt nyertek egyhuzamban, de Verstappen szerint a milton-keynes-i alakulat nem engedheti meg magának, hogy ráüljön a sikerre.

„Nagyon jó csomagunk van, de ezt akarom látni magunktól minden egyes hétvégén” – nyilatkozta Verstappen a vasárnapi sajtótájékoztatón. „Minden pálya más, és még mindig minden a tökéletes beállítás megtalálásától függ, mert még mindig nagyon érzékeny az autónk egy pár területen, és sosem lehetünk eléggé jók.”

„Minden hétvégén javulni akarok, még egy olyanon is, mint a mostani, mert persze kívülről nagyon jól néz ki, hogy milyen nagy előnnyel nyertünk, de ettől még meg kell vizsgálnunk a részleteket, hogy mit csinálhattunk volna még jobban.”

„Egyelőre persze elégedett vagyok a dolgok alakulásával.”

A Kanadai, majd a Török Nagydíj (első) eltörlése miatt a Red Bull Ring 2020-hoz hasonlóan ismét duplafutamot tart, de Verstappen szerint semmi nem garantálja az újabb győzelmüket, már csak azért sem, mert a Pirelli egy szettel lágyabb gumikat biztosít majd a második versenyre.

„Mindenki kielemzi majd a kapott adatokat a versenyről, szóval szerintem természetes, hogy a következő futam szorosabb lesz, miután mindenki jobban fogja érteni, hogy mi történik a pályán.”

„Lágyabbak lesznek a gumik is, szóval érdekes lesz látni, ezzel hogyan küzdünk meg, és persze ott van az időjárás is. Az egyértelmű, hogy jó autónk van, és remélem is, hogy a jó formánk folytatódni fog.”