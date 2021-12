Verstappen szerint Latifinek nem szabad foglalkoznia a vádakkal

Miután a Mercedes hivatalosan is visszavonta az Abu Dhabi Nagydíj eredménye miatti óvását, semmi sem állíthatja meg Max Verstappent abban, hogy önfeledten örüljön első világbajnoki címének. A Red Bull Racing már számított erre, és a hollandot már a Milton Keynes-i gyárban köszöntötték.

Max Verstappen ellátogatott a Red Bull gyárba, hogy az összes alkalmazottal együtt ünnepelje a bajnoki címet. A holland a The Telegraphnak elmondta, hogy nagyszerű volt látni az összes embert a gyárban, és hogy rendkívül boldog, hogy ennek a csapatnak a tagja lehet. A holland úgy látja, hogy a világbajnoki cím megszerzése igazi csapatmunka eredménye.

A gyárban tett látogatásakor még nem volt hivatalosan ismert, hogy a Mercedes nem fellebbez, de Verstappen számára ez nem sokat számított. A holland már így is világbajnoknak érezte magát, bármit is próbálna a Mercedes tenni ez ellen a szezon vége után.

Verstappen vasárnap este Wolfftól is gratulációkat kapott. "Két vagy három óra körül küldött nekem egy üzenetet. Lehet, hogy akkor fejezte be a crowdsurfinget, haha". Verstappen azokra a képekre utal, amelyeken egy Abu Dhabi-i klubban crowdsurfelő Wolff látható.

Abu Dhabiban a szerencse is Verstappen mellé állt, hiszen a futam végén Nicholas Latifi balesete miatt a biztonsági autó is bevetésre került. Latifi így az utolsó futam körüli viták középpontjába került, és még gyűlölködő üzeneteket is kapott a közösségi médiában.

„Ha van egy kis esze, kikapcsolja a telefonját, és nem vesz tudomást erről" - mondta Verstappen, aki reméli, hogy Latifi élvezni tudja a nyaralását, és jövőre erősebben tér majd vissza.

