Verstappen szerint jobban szervezett a Red Bull, mint a Ferrari

Max Verstappen a Német Nagydíj előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy jelenlegi első számú feladatuk a Mercedesekre való felzárkózás. Azonban ez nem sokat változtat azon, hogy jelenleg inkább vannak közel a Ferrarihoz, mint az ezüstnyilakhoz, ahogy ezt az elmúlt két versenyen bemutatott küzdelmek be is mutatták. Éppen ezért azt is megkérdezték a hollandtól, hogy hol látja a vörösök és a Red Bull közötti legnagyobb különbséget, például szervezetileg:

„Lehet azt mondani, hogy jobban szervezett itt a gárda. Nálunk a jó emberek vannak a megfelelő helyeken. Főleg a feszültebb helyzetekben jobban gurul nálunk emiatt a szekér. Azt azért nem mondanám, hogy erősebbek is vagyunk náluk. Ha azok lennénk, két-három tizeddel vernénk őket folyamatosan. Nem ez a helyzet, de jókat tudunk velük küzdeni. Az egyenesekben még mindig nagyon gyorsak, szóval nehéz mellettük elmenni, de ott vagyunk szorosan mellettük.”

Charles Leclerc korábban már beszélt arról, hogy az Osztrák Nagydíj után már másképp állt a csatákhoz, mint előtte, és Verstappen szerint ez rendben is van, azonban nem tudta megállni, hogy egy kicsit ne szúrjon oda a monacóinak:

„Igen, keményebb volt, de ez normális, ha emiatt veszít az ember el egy versenyt az utolsó körökben. Mondjuk nálam ez a dolog nem így működik, hogy ilyenkor leszek agresszívebb, engem már 6-7 évesen erre a stílusra tanított az apám. Az, hogy ilyen korán elkezdtem ezt gyakorolni, segít. Neki valószínűleg van még ebben mit pótolni.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, and Charles Leclerc, Ferrari SF90, race to be first out of the pit lane Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images

A két nagydíj között a 2021-es szabályokról is kiderült miegymás, és a hollandot ezekről is kifaggatták, ahogyan arról is, hogy ő részt vesz-e személyesen ezek megvitatásában:

„A szívóhatás visszahozatala szerintem jó irány. Sokat persze nem lehet róla mondani ebben a pillanatban, de remélhetőleg tényleg segíteni fog abban, hogy szorosabban kövessük egymást. A tankolásnál majd azzal lehet taktikázni, hogy ki mennyit tölt a kocsiba az időmérőre, és ez jóval érdekesebbé teszi majd a dolgokat. Egyes hétvégéken mi is ki szoktuk ezeket tárgyalni a szövetséggel, és egymással is tartjuk a kapcsolatot ezzel kapcsolatban, remélhetőleg az FIA-nél meghallják majd a hangunkat.

