Verstappen szerint Hubert halála sem indok a pályák megváltoztatására

A francia versenyző tragikus balesete után természetesen fellángolt a vita arról, hogy elég biztonságosak-e a motorsportok, és hogy konkrétan a baleset helyszínén lehet-e bármi változtatni. A spái pálya vezetése azonnal jelezte, hogy az Eau Rouge után szakaszon, vagyis a Raidillon környékén változásokat terveznek, ezeket pedig már a baleset előtt megtervezték. Ezek szerint elsősorban a motorversenyek miatt a bukóteret kavicsággyá alakítják, Anthoine Hubert halálával a 2022-re tervezet folyamatot viszont felgyorsíthatják.

Ugyanakkor Max Verstappen szerint az ilyen balesetek a motorsportok része, nem sokat lehet ellenük tenni.

"Azt hiszem, hogy az ilyen súlyos tragédiáknál ez a kérdés mindig felmerül. Nagyon sok olyan versenypálya van a naptárban, ahol megtörténhet az ilyen szörnyű tragédia, szóval sok minden kell változtatni. Mint pilóták, mindig mondtuk, hogy hagyják abba a bukóterek aszfalttal borítását. Amikor ilyen baleset történik, könnyű mondani, hogy változtassuk meg a kanyart. De ez egy nagyon szerencsétlen és különös baleset volt. Nagyon sok olyan kanyar van a naptárban, ahol valami rossz történhetne, de ez a forma-1 része, sajnos" - mondta Verstappen.

Még több F1 hír: Hubert tragédiája miatt átgondolják a Raidillon kialakítását

A Red Bull holland versenyzőjét csütörtökön már a monzai pályáról is kérdezték, a holland szerint ugyanakkor Hubert balesete nem volt pályafüggő, vagyis nagyon sok helyen történhetett volna hasonló tragédia.

"Nem sok mindent lehet tenni. Ez nagyon szerencsétlen dolog volt, ugyanez történik, ha valaki megpördül az egyenesben, és valaki belehajt bárhol. Az ilyen baleset mindig nagyon szerencsétlen. De ettől függetlenül nem értek egyet azzal, hogy most elkezdjük megváltoztatgatni a pályákat. Nagyon szomorú, ami történt, de Spa mindig is egy kicsit veszélyesebb hely volt az Eau Rouge környékén, amit egy kicsit vakon veszünk be. De akkor miért versenyzünk Monacóban? Nekem az is nagyon veszélyes pálya, mégis megyünk, mert ehhez szoktunk hozzá, és a veszély a része ennek" - mondta Verstappen.

A szombati F2-es futamon Anthoine Hubert vesztette el irányítását autója felett, keresztbe fordult a pályán, és többen is nekiütköztek. Juan Manuel Correa teljes sebességgel rohant bele a már álló autóba, Hubert-nek esélye sem volt a túlélésre, míg az amerikai versenyző gerincsérüléssel és többszörös lábszártöréssel megúszta a súlyos balesetet.

Augusztusban volt 25 éves a Forma-1 egyik legintenzívebb jelenetsora, Jos Verstappen Benettonjának kigyulladása, amely most, hogy ismét tervbe van véve a tankolás visszahozatala, bizarr aktualitást kapott.