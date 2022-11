Verstappen szerint Hamiltonnak "esze ágában sem volt" helyet hagyni neki

A világbajnok a második helyet próbálta elcsenni Hamiltontól az első körökben a biztonsági autós fázis utáni újraindításnál, de a Senna S-kanyarban összeütköztek. Az első kanyarban kívülről próbálta a holland megkerülni Hamiltont, majd a másodikban is mellette maradt, amikor összeértek. A bírák Verstappennek adtak öt másodperces büntetést.

A futam után Verstappen elmondta, már akkor sejtette, hogy nem fognak jól elsülni a dolgok, amikor a Mercedes pilótája mellé ért: „Egyszerűen éreztem, amikor mellé értem, hogy esze ágában sincs helyet hagyni nekem. Úgy voltam vele, oké, ha nem hagysz helyet, akkor simán összeütközünk?”

Hozzátette: „A tavalyi után azt hittem, hogy ilyen már nem lesz, hogy versenyezhetünk, mivel, először is, ha egymás mellett vagyunk, akkor nem fogok kiszállni a versenyből. De mindig érezni előre, hogy valaki fog-e neked helyet hagyni, vagy sem. Itt erre nem volt szándék.”

Verstappen elmondta, kicsit megdöbbentette, hogy a versenybírók úgy döntöttek, főleg az ő hibája volt az eset: „Igen, hogy őszinte legyek, meglepett az öt másodperces büntetés. Nem igazán kavart fel, de ha az a kérdés, hogy legközelebb is ugyanúgy bemennék-e mellé, a válasz: abszolút.”

Az autók helyzetét vizsgálva Verstappen arra jutott, hogy Hamilton tudott volna úgy is helyet hagyni neki, hogy nem adja fel a pozícióját: „Nagyjából 85%-ban lehettem mellette, mondjuk, és én sose azért megyek be valaki mellé, hogy megtörjem az autóját. De éreztem, hogy nem fog nekem helyet hagyni a kanyarban. Össze is ütköztünk.”

„Ha csak egy kicsivel kijjebb marad, valószínűleg amúgy is elől maradt volna. Nagy kár, mert én versenyezni akarok, benne vagyok a jó csatákban, de hát ha a másik fél nem akar ebben partner lenni…”

